Vango Mining Limited ( ASX:VAN ) a le plaisir d'annoncer d'autres intersections aurifères de sa campagne de forage ciblé à ciel ouvert en cours sur le projet phare de la société Marymia Gold (Marymia, le projet) dans la région Mid-West de l'Australie occidentale.Les derniers résultats proviennent des deux trous restants sur la cible à ciel ouvert de Rosella (Figure 3*).Fosse à ciel ouvert de RosellaComme dans l'annonce précédente (annonce ASX, 24 novembre 2021), Rosella est interprétée comme une continuation faillée de la fosse à ciel ouvert Parrot adjacente (Figure 1*), qui peut présenter un potentiel de développement à grande échelle et l'exploitation minière à travers les deux mines à ciel ouvert. La minéralisation aurifère à Rosella est bien définie le long d'une structure à pendage modérément nord-ouest dans les mafiques, et près du contact avec les sédiments par endroits.Les forages actuels de Vango ont confirmé avec succès la continuité de la minéralisation aurifère en profondeur à Rosella (Figures 1 et 2*). Les résultats du forage en cours à Rosella comprennent :o 1m à 4,0 g/t Au de 54m dans VRORC0001o 3m à 10,0 g/t Au de 80m dans VRORC0001 incl 1m @ 27,0 g/t Au de 80mo 2m @ 1,2 g/t Au de 89m dans VRORC0002o 1m @ 2,2 g/t Au de 50m dans VRORC0003o 3m à 2,6 g/t Au de 101m dans VRORC0003 incl 1m @ 6,7 g/t Au de 102mo 11m à 4 g/t Au de 83m dans VRORC0004 incl. 6m à 6,6 g/t Au à 85mCes résultats seront examinés afin d'établir la probabilité que des ressources économiques soient définies dans la zone et que d'autres forages soient effectués si nécessaire.Des forages antérieurs à Rosella ont également livré plusieurs intersections aurifères à haute teneur. Les résultats historiques en surbrillance incluent :o 8m à 10,5 g/t Au de 44m dans RODD0062o 7m à 5,3 g/t Au de 83m dans RORC0031 incl. 1m à 29,7 g/t Au de 86mo 2m à 4,4 g/t Au de 24m dans PBP01339o 5m à 2,8 g/t Au de 71m dans PBR1749o 5m à 5,4 g/t Au de 59m dans PBRC0022 incl. 3m à 1,4 g/t Au à 61mo 8m à 3,6 g/t Au de 69m dans le RORC0030o 12m à 2,1 g/t Au de 76m dans RORC0032o 8m à 3,7 g/t Au de 81m dans RORC0034Progrès de la campagne de forage 2021 et prochaines étapesVango vise 11 fosses à ciel ouvert prioritaires dans sa campagne de forage 2021. Le forage est conçu pour ajouter des ressources à la base de ressources existante substantielle de Marymia et pour fournir une « masse critique » à la base de ressources de Marymia pour soutenir une opération minière autonome proposée sur le projet.La première phase de forage dans les 11 fosses à ciel ouvert est maintenant terminée et consistait en 8 914 mètres de forage RC à travers 56 trous. Tous les résultats de la première phase de forage dans les fosses à ciel ouvert Skyhawk, Parrot, Apollo, Prickleys, Ibis, Exocet et Rosella ont maintenant été rapportés. Les résultats du forage dans les quatre autres fosses à ciel ouvert seront progressivement publiés au fur et à mesure qu'ils seront disponibles.Vango prévoit de mener une deuxième phase de forage de suivi sur toutes les cibles qui donnent des résultats positifs de la première ronde de forage terminée, afin de tester d'autres extensions de la minéralisation aurifère à ajouter à la base de ressources de Marymia.*Pour consulter les tableaux et les figures, veuillez visiter :A propos Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) est une société d'exploration minière qui a l'ambition de devenir un mineur d'or à haute teneur en WA en développant le projet Marymia Gold (Marymia) détenu à 100 % dans la région du centre-ouest de l'Australie occidentale. Le Projet comprend 45 baux miniers accordés sur 300 km. Il a une ressource établie à haute teneur de 1Moz @ 3g/t Au, soutenue par le gisement Trident, dont la ressource est de 410koz @ 8g/t Au, avec des extensions immédiates ouvertes en profondeur/le long de la direction.Le projet Marymia a le potentiel de devenir l'un des plus grands producteurs australiens de produits de haute qualité. La ceinture de roches vertes de la région de Marymia comprend six corridors aurifères majeurs, qui restent en grande partie non testés au-delà de 100 m de profondeur - soutenus par une vaste base de données de forage et géophysique. L'exploitation minière précédente entre 1992 et 2001, a produit 580 000 onces d'or presque entièrement à partir de mines à ciel ouvert.Vango se concentre sur la croissance de ses ressources aurifères à haute teneur pour soutenir une opération d'extraction et de production d'or autonome proposée à Marymia. Le projet est situé le long de la direction, immédiatement au nord de la mine d'or plutonique de Superior Gold (CVE:SGI) qui a produit plus de 5,5 Moz d'or.

T: +61 420 991 574 Bruce McInnesExecutive ChairmanVango Mining LimitedE: info@vangomining.comT: +61 418 183 466W: www.vangomining.comMedia and Investor InquiriesJames MosesMandate CorporateE: james@mandatecorporate.com.auT: +61 420 991 574