VCEX Pty Ltd a le plaisir d'annoncer les offres d'actions de levée de fonds de ses deux dernières sociétés pour Aviation H2 Ltd et SGR Systems Pty Ltd.À propos d'Aviation H2Une entreprise australienne détenue et fabriquée par Liberty Energy Capital. Nous révolutionnons le marché de l'aviation grâce à une technologie qui fait des avions verts à hydrogène une possibilité pour une industrie qui génère une quantité importante de CO2 dans les émissions mondiales.Une opportunité rare de faire partie d'une première technologie australienne visant à redéfinir les normes de l'aviation et à décarboniser une industrie d'une valeur de plus de 330 milliards de dollars américains. L'équipe d'ingénieurs de renommée mondiale d'Aviation H2 s'attend à avoir un avion à hydrogène vert dans le ciel au cours des 18 prochains mois.À propos des systèmes SGRUne société de récupération d'or qui construit et exploite des systèmes de récupération d'or pour cibler les petites ressources à haute teneur échouées qui sont historiquement trop petites pour les grandes sociétés minières et impossibles à récupérer efficacement pour les petits opérateurs.SGR Systems est une société minière à petite échelle qui produit déjà de l'or - De nombreuses entreprises explorent et listent les grammes par tonne (gpt) sur les ressources dans le sol. Pratiquement aucun n'arrive au stade de la production d'or viable à partir des nombres immobilisés dans le sol.Notre approche a été pratique pour réaliser l'exploration ET produire de l'or en même temps lié à l'exploration du bail. Une nouvelle approche a été entreprise pour cibler les chantiers historiques qui ont produit du bon or et en obtenant une longueur d'avance des anciens - comme point de départ pour traiter ce qu'ils ont laissé derrière eux - explorer où ils se sont arrêtés et développer avec des machines modernes la capacité pour récupérer de l'or.La première usine a été installée et en opération depuis les 5 derniers mois produisant de l'or tandis que d'autres forages, explorations et développements du terrain sont en cours. Non seulement en donnant un flux de trésorerie, mais en augmentant notre compréhension du sol, du minerai et de la métallurgie à partir d'une plate-forme de travail de petits puits d'essai et d'échantillonnage en vrac.A propos VCEXVCEX Australia, est conçu pour offrir des services aux entreprises pour lever des capitaux et échanger des actions sans être cotés à la bourse principale. Il est développé avec une connexion numérique directe à l'ASIC et - en tant qu'ASIC automatisé (agent