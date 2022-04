Voir en d'autres langues



Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( OTCMKTS:LLKKF ), informe qu'elle a signé un protocole d'entente non contraignant avec un partenaire japonais majeur, Hanwa Co., Ltd. (Hanwa), qui a un Notation de crédit "A-", pour prévoir un prélèvement allant jusqu'à 25 000 tonnes par an (tpa) de carbonate de lithium sur 10 ans (avec une prolongation de 10 ans supplémentaires), avec un minimum de 15 000 tpa de LCE, du projet Kachi, à être évalués aux prix trimestriels moyens du marché de référence.- Proposition de prélèvement jusqu'à 25 000 tonnes par an (tpa) de carbonate de lithium ( /- hydroxyde) aux prix du marché du projet Kachi dans le cadre d'un accord non contraignant avec le principal partenaire japonais.- Hanwa a l'intention de coopérer avec Lake non seulement dans le marketing et la distribution sur le marché asiatique, mais aussi dans la coordination d'une chaîne d'approvisionnement stratégique et durable avec ses clients potentiels dans l'industrie des batteries.- Hanwa envisage un investissement en capital significatif afin de construire un partenariat solide et durable avec Lake Resources ainsi que d'autres soutiens financiers potentiels, tels qu'un prépaiement sur le prélèvement, des facilités financières commerciales et des aides au développement de projets.- Intention d'établir une collaboration stratégique entre Hanwa et Lake pour développer une chaîne d'approvisionnement en lithium propre afin de répondre aux exigences environnementales des fabricants de véhicules électriques, de batteries stationnaires et de cathodes/précurseurs et de leurs clients finaux.- Une issue positive aux négociations garantira un partenaire de prélèvement noté "A-" et dérisque davantage le projet pour les financiers et les investisseurs.Le protocole d'accord permet également à Hanwa d'envisager de fournir des mécanismes de soutien financier tels qu'un investissement significatif en actions, un éventuel prépaiement sur le prélèvement et des facilités de financement du commerce afin de conclure un accord à long terme et de construire un partenariat durable avec Lake.« En avril 2021, Hanwa a formé l'équipe Batterie pour créer des opportunités commerciales à multiples facettes dans les industries des batteries et accumulateurs de véhicules électriques (VE) », a déclaré M. J. Tomono, directeur général et superviseur de l'équipe Batterie de Hanwa."Le marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques est en pleine expansion, et nous manipulons des matières premières pour ces produits sophistiqués et augmentons notre implication dans tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement.« Nous recherchons les bons produits, à grande échelle, avec le bon partenaire, pour faire avancer le développement de la dernière technologie en matière de batteries et de ses cathodes », a également déclaré M. J. Tomono.Hanwa et Lake ont convenu, dans le cadre du protocole d'accord non contraignant, de négocier de bonne foi et de déployer tous les efforts raisonnables pour finaliser un accord complet et juridiquement contraignant, en collaboration avec d'autres participants à la chaîne d'approvisionnement des batteries, y compris les fabricants de véhicules électriques, de batteries et de cathodes/précurseurs. développer une chaîne d'approvisionnement « lithium propre » pour répondre aux exigences environnementales des fabricants de véhicules électriques et de leurs clients.Hanwa souhaite coordonner un partenariat stratégique entre Hanwa et Lake, mais également des entreprises en aval de la chaîne d'approvisionnement des batteries, afin de développer conjointement une chaîne d'approvisionnement unique et efficace "pour une croissance et une durabilité mutuelles"."Hanwa a déjà commencé à discuter et à envisager une coopération proactive avec des partenaires potentiels", a déclaré MJ Tomono. Lake fournira des échantillons et un soutien technique à Hanwa et à ses partenaires/clients potentiels de la chaîne d'approvisionnement des batteries.« Le protocole d'accord reflète le fait que Hanwa a l'intention d'avancer rapidement vers la finalisation des conditions d'un accord final solide, à long terme et contraignant sur l'exploitation, ainsi que de permettre un soutien financier pour Lake », a déclaré le directeur général de Lake, M. Steve Promnitz.« Lake et Hanwa voient tous deux dans ce protocole d'accord la voie vers la finalisation d'un accord contraignant à long terme avec la possibilité d'augmenter la production et de participer aux autres projets de Lake pour garantir que des produits au lithium de haute qualité avec des avantages ESG de premier plan sont disponibles pour le véhicule électrique et la batterie de Hanwa. les clients."Le président de Lake, M. Stu Crow, a déclaré que la finalisation d'un accord contraignant à long terme avec Hanwa renforcera la situation financière de Lake alors qu'elle se dirige vers une décision finale d'investissement plus tard dans l'année."Ce protocole d'accord et la finalisation d'un accord d'achat contraignant avec Hanwa permettront à Lake de rester un fournisseur indépendant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en lithium et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement du marché et des clients potentiels."M. Crow a déclaré que le financement de projets était de plus en plus lié aux références ESG et que les investisseurs, les fournisseurs de dette et les acheteurs et leurs clients exigeaient que les nouveaux projets de lithium respectent des normes ESG strictes.« L'examen minutieux des clients et des consommateurs concernant les références environnementales de la production de lithium et les préoccupations concernant la sécurité de l'approvisionnement nous ont donné la confiance nécessaire pour conclure ce partenariat avec Hanwa », a déclaré M. Crow.Il a déclaré que le protocole d'accord avec Hanwa et avec les agences de crédit à l'exportation du Royaume-Uni et du Canada ayant déjà indiqué leur volonté de projeter un financement par emprunt d'environ 70% des besoins en capital du projet Kachi, soutient le programme TARGET 100 de Lake, qui a pour objectif de produire annuellement 100 000 tonnes de produit chimique au lithium de haute pureté sur le marché d'ici 2030.Le protocole d'accord et la finalisation d'un accord à long terme contraignant avec Hanwa permettront d'accéder à des batteries à l'échelle du projet pour compléter une source d'énergie de ferme solaire au projet Kachi avec un financement commercial à des taux favorables pour l'installation.Hanwa a accepté cette mise sur le marché. Lake informera le marché des progrès réalisés sur le cadre juridiquement contraignant et d'autres accords dès qu'il sera en mesure de le faire.A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.