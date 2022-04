Voir en d'autres langues



Le développeur de lithium propre Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) annonce qu'un prélèvement d'environ 25 000 tonnes par an (tpa) de lithium du projet Kachi a été signé dans un protocole d'accord non contraignant (MoU) avec Ford Motor Company (Ford).- Proposition de prélèvement d'environ 25 000 tonnes par an (tpa) de lithium du projet Kachi dans le cadre d'un accord non contraignant avec Ford Motor Company.- Collaboration stratégique entre Ford et Lake pour accompagner la collaboration avec Hanwa (version ASX du 29 mars 2022) afin de développer pleinement une chaîne d'approvisionnement en lithium propre afin de répondre aux exigences environnementales mondiales pour les véhicules électriques.- Deuxième collaborateur d'enlèvement de protocole d'accord non contraignant, réduisant davantage les risques du projet pour les financiers et les investisseurs."Comme nous l'avons partagé, Ford s'approvisionne plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement des batteries", a déclaré Lisa Drake, vice-présidente de Ford, EV Industrialization."Il s'agit de l'un des nombreux accords que nous explorons pour nous aider à sécuriser les matières premières pour soutenir notre accélération agressive des véhicules électriques", a-t-elle déclaré.« Lake et Ford voient cela comme une opportunité pour un accord potentiel à long terme avec la possibilité d'augmenter la production respectueuse de l'environnement et de participer aux autres projets de Lake pour garantir que des produits au lithium de haute qualité sont disponibles pour Ford », a déclaré Steve Promnitz, directeur de Lake. Directeur, dit."Ce protocole d'accord avec Ford soutient la stratégie de Lake d'être un fournisseur indépendant clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en lithium et d'assurer la sécurité d'approvisionnement des clients."Le président de Lake, Stu Crow, a déclaré que le financement de projets était de plus en plus lié aux références ESG et que les investisseurs, les fournisseurs de dette, les acheteurs et leurs clients exigent que les nouveaux projets de lithium respectent des normes ESG strictes."L'examen minutieux des clients et des consommateurs concernant les références environnementales et éthiques de la production de lithium nous pousse à nous concentrer sur l'extraction durable", a déclaré Crow.« Lake Resources s'engage à intégrer des pratiques de développement durable dans toutes ses opérations, à minimiser son empreinte environnementale et à contribuer à un avenir énergétique propre."Ce protocole d'accord avec Ford suit le protocole d'accord de Hanwa. Avec la fourniture indicative de financement par emprunt des agences de crédit à l'exportation du Royaume-Uni et du Canada pour environ 70 % des besoins en capital du projet Kachi, cela fournit un cadre de soutien au programme TARGET 100 de Lake, qui a l'objectif de produire annuellement 100 000 tonnes de produits chimiques au lithium de haute pureté à commercialiser d'ici 2030 », a-t-il déclaré.Ford a consenti à cette mise sur le marché. Lake informera le marché des progrès de la mise en œuvre du protocole d'entente avec Ford dès qu'il sera en mesure de le faire.A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.