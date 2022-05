Voir en d'autres langues



GoldFund.io ( CRYPTO:GFUN ) annonce que la société a commencé sa production de rondes d'or d'une demi-once troy estampillées du logo GoldFund Boar Head.La production des rondes d'or de 15,55 grammes se déroule désormais en parallèle avec la production et la vente de rondes d'or de 1,5 gramme que la société a conçues et produites historiquement.Tim Mckinnon, président et chef de la direction de GoldFund.io, a déclaré: "Nous sommes vraiment ravis d'annoncer la production des rondes d'une demi-once. L'objectif de la société était de produire des unités de plus grande taille, dans le but d'atteindre une once d'or troy en l'avenir. Les rondes GoldFund d'une demi-once portant notre logo sont quelque chose que nous attendions avec impatience depuis un certain temps. Nous avons maintenant acquis l'outillage approprié pour deux variantes des rondes en or massif.La plate-forme GoldFund.io compte plus de 1 700 détenteurs du jeton GoldFund négociable basé sur ERC20 ( CRYPTO:GFUN ), qui a été lancé en 2018. La société prévoit des relations fructueuses avec des sociétés minières aurifères, en vue de permettre des transactions d'échange entre le GoldFund. io Token et les rondes GoldFund Gold fabriquées à partir d'or fourni par nos partenariats miniers.GoldFund.io développe son propre échange de devises numériques où la crypto-monnaie peut être échangée contre de l'or provenant des partenariats miniers de la société.GFUN ERC20 Token se négocie sur Catex.io:À propos de Catex.ioCat.Ex, créé en août 2018, est l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde avec des communautés mondiales installées au Brésil, en Corée du Sud, au Bangladesh, en Russie, en Turquie, au Moyen-Orient, en Inde, en Indonésie et aux États-Unis. L'échange utilise un processus appelé extraction de transactions pour permettre aux utilisateurs de percevoir des dividendes sur leur plate-forme de partage des bénéfices.A propos GOLDFund.ioRecherche de capitaux pour l'exploitation minière et l'investissement dans les métaux précieux tout en fournissant des liquidités aux pièces de monnaie cryptographiques transactionnelles à l'aide de Blockchain Security. GoldFund.io exploite également le GoldFund Cryptocurrency Exchange, où l'or peut être échangé contre des actifs de crypto-monnaie.