Компания Lake Resources NL (
Хотя 14 сентября 2022 года Lake опубликовала Уведомление о споре в соответствии с соглашением с Lilac в отношении определенных сроков выполнения (Спор), Lake хотела бы сообщить, что Lilac ведет текущую работу в проекте Kachi, и все стороны уверены в том, что: работа сайта будет успешной.
Лейк подтверждает, что строительство демонстрационного завода Lilac завершено.
Сухой ввод в эксплуатацию демонстрационной установки начался в среду, 14 сентября.
Компания Lilac сообщила компании Lake, что при условии завершения сухого ввода в эксплуатацию она планирует начать мокрый ввод завода в эксплуатацию 22 сентября; После завершения мокрого ввода в эксплуатацию Lilac планирует начать переработку рассолов Качи на месте в первую неделю октября.
Хотя программа испытаний основана на работе демонстрационной установки в течение 1000 часов, ожидается, что первые 2000 литров литиевого концентрата, произведенного на демонстрационной установке, будут отправлены на переработку в карбонат лития после доставки. Лейк предлагает, чтобы этот окончательный литиевый продукт затем прошел квалификацию производителя аккумуляторов уровня 1 для подтверждения спецификаций продукта.
Lake продолжит информировать рынок о проекте Kachi, споре и, по мере продолжения работы по демонстрационным испытаниям, о прогрессе, сроках, этапах и результатах.
Лейк подтверждает, что переговоры о выкупе акций продолжаются, и новые назначения в совет директоров находятся на завершающей стадии рассмотрения.
о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
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