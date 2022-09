Компания Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) сообщает, что работа с Lilac Solutions, Inc. (Lilac) продолжается на объекте проекта Kachi в Аргентине, и в настоящее время идет ввод в эксплуатацию демонстрационной установки.Хотя 14 сентября 2022 года Lake опубликовала Уведомление о споре в соответствии с соглашением с Lilac в отношении определенных сроков выполнения (Спор), Lake хотела бы сообщить, что Lilac ведет текущую работу в проекте Kachi, и все стороны уверены в том, что: работа сайта будет успешной.Лейк подтверждает, что строительство демонстрационного завода Lilac завершено.Сухой ввод в эксплуатацию демонстрационной установки начался в среду, 14 сентября.Компания Lilac сообщила компании Lake, что при условии завершения сухого ввода в эксплуатацию она планирует начать мокрый ввод завода в эксплуатацию 22 сентября; После завершения мокрого ввода в эксплуатацию Lilac планирует начать переработку рассолов Качи на месте в первую неделю октября.Хотя программа испытаний основана на работе демонстрационной установки в течение 1000 часов, ожидается, что первые 2000 литров литиевого концентрата, произведенного на демонстрационной установке, будут отправлены на переработку в карбонат лития после доставки. Лейк предлагает, чтобы этот окончательный литиевый продукт затем прошел квалификацию производителя аккумуляторов уровня 1 для подтверждения спецификаций продукта.Lake продолжит информировать рынок о проекте Kachi, споре и, по мере продолжения работы по демонстрационным испытаниям, о прогрессе, сроках, этапах и результатах.Лейк подтверждает, что переговоры о выкупе акций продолжаются, и новые назначения в совет директоров находятся на завершающей стадии рассмотрения.о Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.

