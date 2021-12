تحديث سنو ليك الليثيوم

Melbourne, كانون الاول 1, 2021 ABN Newswire يسر Nova Minerals Limited ASX:NVA (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) أن تقدم تحديثًا عن شركة Snow Lake Resources (Snow Lake) المملوكة لأغلبية ، Thompson Brothers Lithium Project.تعلن Snow Lake Lithium عن التوسع في حيازاتها من الأراضي في مانيتوباأضافت شركة Snow Lake Resources Ltd. (NASDAQ: LITM) ("Snow Lake") فدانًا كبيرًا إلى خصائصها الاستكشافية في مانيتوبا من خلال تقديم مطالبات إضافية مرتبطة بمجموعة مطالباتها الحالية التي تحتوي على مصدر الليثيوم الخاص بها. يتكون Herb Block الجديد من 22 مطالبة أو 7875 فدانًا (3،187 هكتارًا) وبالتالي زيادة المساحة الإجمالية لبحيرة سنو إلى 21703 فدانًا (8783 هكتارًا) (انظر الشكل 1.0 في الرابط أدناه). كان لدى Snow Lake 13،828 فدانًا ممتلئًا (5،596 هكتارًا) قبل هذا التوسع ويمثل Herb Block زيادة بنسبة 57 ? في مطالبات الاستكشاف الخاصة بالشركة من خلال فدان.* لمشاهدة الجداول والأشكال يرجى زيارة:نبذة عن Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited ASX:NVA (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) هي مستكشف ديناميكي ومطور لمنطقة Estelle Gold الرائدة في حزام الذهب Tintina. تتمثل إستراتيجية Nova في زيادة المورد الحالي 4.7Moz بشكل كبير على احتمال Korbel. في وقت لاحق لمواصلة تثبيت القيمة من خلال تحريك Korbel نحو الإنتاج مع زيادة قاعدة الموارد عبر خط أنابيب الأهداف داخل منطقة Estelle Gold. تمتلك Nova Minerals أيضًا استثمارات إستراتيجية في Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project) و Torian Resources Ltd ASX: TNR و RotorX Aircraft Manufacturing Co.