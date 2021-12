PYX aumenta a capacidade de produção

Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd ( LON:PYX ) ( NSX:PYX ), a segunda maior empresa de mineração de zircão listada publicamente globalmente por recursos de zircão, tem o prazer de anunciar que aumentou a capacidade de produção de sua Planta de Separação Mineral (MSP) em seu mundo de classe Mandiri em Kalimantan Central, Indonésia, de 18.000 tpa para 24.000 tpa, para permitir a produção de subprodutos, rutilo, leucoxeno e ilmenita.Tendo obtido a aprovação em 7 de dezembro de 2020 para o seu "Plano de Operação de Produção e Orçamento 2021", que inclui a operação de mineração, processamento, comercialização e transporte de zircão, rutilo e ilmenita, pelo Departamento de Serviços de Energia e Recursos do Governo de na província de Kalimantan Central, a empresa inicialmente se concentrou na produção e venda de zircão premium.Como parte de seu plano de cinco anos para expandir a capacidade em Mandiri MSP, a empresa aumentou agora a capacidade para 24.000 tpa, o que lhe permitirá adicionar minerais de dióxido de titânio ao seu perfil de vendas em um futuro próximo. Esses minerais, na forma de rutilo, ilmenita e leucoxeno, são subprodutos do processo de produção do zircão e são utilizados principalmente na produção de pigmentos, com quantidades menores utilizadas na produção de titânio metálico e fluxos para eletrodos de soldagem.O MSP em Mandiri consiste em um processo convencional de concentração úmida (Wilfley tabling) e um processamento de separação mineral a seco em lote (rolos eletrostáticos, placas eletrostáticas e rolos magnéticos).O material de alimentação de Mineral Pesado (HM) é primeiro passado sobre mesas de agitação por gravidade para aumentar o concentrado de zircão. O concentrado então passa por secagem e resfriamento antes de ser passado por uma Unidade de Separação Eletrostática para separar os minerais metálicos e não metálicos, bem como aqueles minerais que possuem propriedades não condutoras. Por fim, o concentrado de zircão passa por uma Unidade de Separação Eletromagnética, resultando no produto final, que possui um alto teor de zircão variando entre 66% -68%.Comentando sobre o aumento da capacidade em Mandiri, o presidente e CEO da PYX, Oliver Hasler, disse: "Aumentar a capacidade de nossa planta de separação de minerais na Indonésia é um elemento chave de nossa estratégia que nos permite diversificar nossa oferta de produtos e trazer mais opções e benefícios para nossos clientes globais em expansão. "Sobre Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) é um produtor global de zircão premium listado na Bolsa de Valores Nacional da Austrália. O principal ativo da empresa é o depósito de areias minerais Mandiri, localizado na região rica em sedimentos de aluvião de Kalimantan Central, Indonésia. Ostentando o quinto maior depósito de produção de zircão do mundo, PYX é uma operação a céu aberto em grande escala, próxima à superfície, em produção desde 2015 e com a exploração até o momento validando a presença de minerais pesados valiosos adicionais, como rutilo, ilmenita, entre outros dentro de seu mineral areias.