Melbourne, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - A Nova Minerals Limited ( ASX:NVA ) ( FRA:QM3 ) ( OTCMKTS:NVAAF ) tem o prazer de fornecer uma atualização sobre sua propriedade majoritária em Snow Lake Resources (Snow Lake), Thompson Brothers Lithium Project.Snow Lake Lithium anuncia expansão de suas propriedades em ManitobaSnow Lake Resources Ltd. ( NASDAQ:LITM ) ("Snow Lake"), acrescentou acres significativos às suas propriedades de exploração em Manitoba, fazendo reivindicações adicionais contíguas ao seu bloco de reivindicação atual que contém seus recursos de lítio. O novo Herb Block consiste em 22 reivindicações ou 7.875 acres (3.187 ha), aumentando assim a pegada total do Snow Lake para 21.703 acres (8.783 hectares) (veja a Figura 1.0 no link abaixo). Snow Lake tinha 13.828 acres apostados (5.596 ha) antes desta expansão e o Herb Block representa um aumento de 57% nas reivindicações de exploração da empresa por acres.