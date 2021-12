Projeto de autenticação avançada de resultados de perfuração

Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - O produtor emergente de lítio Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) concluiu um novo programa de perfuração em seu Projeto de Lítio Authier, com os resultados fortalecendo ainda mais a confiança da Empresa na qualidade da base de recursos de lítio em o projeto Quebec.Destaques- 25 furos de sondagem concluídos no Authier Lithium Project, Quebec, com resultados incluindo 9m @ 1,46% Li2O; mineralização de pegmatito de lítio identificada a oeste do recurso e área de mineração planejada- 3 furos de acompanhamento adicionais concluídos para preencher a nova mineralização, com resultados de ensaio pendentes- A perfuração cria confiança na qualidade e potencial de expansão da base de recursos de lítio em Authier- Sayona foi promovida ao índice MSCI Global Small Cap em 30 de novembro, ajudando a conscientizar os investidores institucionais globais em meio à crescente demanda de lítio na América do Norte.Um programa de perfuração de diamante com 25 furos e 3.908 m foi realizado com os resultados dos primeiros 22 furos recebidos. A perfuração foi conduzida por Les Forages Pikogan, um membro da comunidade Algonquin Abitibiwinni de Pikogan (First Nation Abitibiwinni), demonstrando o compromisso de Sayona com a comunidade das Primeiras Nações.O poço AL-21-14, localizado 250m a oeste do recurso Authier e potencial poço a céu aberto, retornou pegmatitos de espodumênio com 9m @ 1,46% de Li2O de 144,9m de profundidade. Três furos adicionais foram concluídos para preencher esta nova área de mineralização, com resultados do ensaio pendentes.Congratulando-se com os resultados, o Diretor Executivo da Sayona, Brett Lynch, disse: "Estamos encorajados por esta última rodada de perfuração em Authier, que mostra o potencial para uma expansão de recursos adicional neste projeto chave."Com a perfuração de exploração adicional planejada em nossos projetos de Quebec no ano que vem, esperamos aumentar nossa base de ativos de lítio para apoiar a aceleração da unidade de descarbonização da América do Norte."A primeira fase da campanha de perfuração de 2021 concluída em Authier totalizou 25 furos de sondagem para 3.990 m, com perfuração visando cinco áreas. Os colares de perfuração são exibidos na figura abaixo e as interceptações de lítio detalhadas na Tabela 1 *.No alvo Authier Footwall Dyke, os orifícios AL-21-001 até AL-21-008 foram perfurados para testar um pegmatito da lapa subjacente à área do recurso. Esses furos perfuraram o envelope de recursos, cruzando a mineralização esperada dentro do dique principal Authier, mas identificaram apenas um pegmatito fracamente desenvolvido ou ausente na posição da parede lombar visada.No alvo Authier North, três furos compreendendo AL-21-010 até AL-21-012 foram concluídos e cruzaram pegmatito com uma interceptação mineralizada máxima de 2,5m @ 0,66% Li2O de uma profundidade de 83,1m no furo AL-21- 011. Embora de baixo teor, este resultado é a primeira evidência de pegmatito mineralizado de lítio nesta área do arrendamento, 200m a noroeste da área de recurso e requer perfuração adicional para acompanhamento.A perfuração de quatro dos furos planejados para testar a extensão oeste do pegmatito norte foi adiada para o inverno devido a problemas de acesso relacionados às condições úmidas.O furo AL-21-14, localizado 250m a oeste da mina a céu aberto planejada Authier, retornou pegmatitos espodumênios com dosagem de 9m @ 1,46% Li2O de 144m de profundidade. Três furos adicionais, AL-21-023 a AL-21-025, foram posteriormente concluídos para preencher esta nova área de mineralização. Os resultados dos ensaios para esses furos de preenchimento estão pendentes.Foi observado durante o registro que pegmatitos espodumênios foram identificados em dois dos testemunhos de perfuração (ver Tabela 1 *). A mineralização em AL-21-014 é encorajadora, pois é a primeira mineralização identificada a oeste da Falha do Castor, uma estrutura de tendência nordeste que segmenta e desloca a área de recursos a oeste.Assim que todos os resultados forem recebidos, outras perfurações serão planejadas para determinar se a mineralização consistente pode ser identificada para avaliação de recursos.A leste do recurso, os furos AL-21-17 e AL-21-018 intersectaram um dique pegmatito principal com até 40m de espessura. Estes retornaram um melhor resultado de 3,4m @ 1,02% Li2O de uma profundidade de 37,9m no buraco AL-21-017, sugerindo pegmatitos mineralizados mais estreitos em níveis rasos a leste da mina a céu aberto planejada.Os furos AL-21-019 a AL-21-022 nos alvos Far West e Far North não cruzaram nenhuma mineralização significativa.Trabalho adicionalA perfuração de acompanhamento no Authier será planejada após o recebimento dos resultados do ensaio, com trabalho prioritário incluindo:- Estimativas de recursos atualizadas;- Estudo de viabilidade definitivo atualizado; e- Integração dos novos dados com hub de lítio Sayonaes Abitibi.O trabalho adicional planejado em Authier soma-se à exploração planejada para o próximo ano em outros projetos de lítio da empresa em Quebec, incluindo os projetos recentemente adquiridos Moblan e lítio na América do Norte.Promoção para o índice MSCI Global Small CapA MSCI Inc., sediada nos Estados Unidos, anunciou a promoção de Sayona para o índice MSCI Global Small Cap, com fechamento efetivo para 30 de novembro de 2021.A promoção segue um período de forte crescimento em valor de mercado para Sayona, na parte de trás da expansão bem-sucedida da empresa em Quebec para construir a base de ativos de lítio líder na América do Norte.O MSCI World Small Cap Index (dólar americano) captura a representação de small cap em 23 mercados desenvolvidos, incluindo Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Japão, Estados Unidos e vários países europeus.Com 4.419 constituintes em outubro de 2021, o índice cobre cerca de 14% da capitalização de mercado ajustada pelo free float em cada país.Espera-se que a inclusão de Sayona no índice gere ainda mais o interesse de investidores institucionais globais, particularmente da América do Norte, Europa e Ásia.* Para visualizar tabelas e figuras, visite:https://abnnewswire.net/lnk/UADWT2Y2Sobre Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) é uma empresa australiana listada na ASX (SYA) com foco na obtenção e desenvolvimento de matérias-primas necessárias para construir baterias de íon-lítio para uso nos setores de tecnologia verde e nova em rápido crescimento . A empresa tem projetos de lítio em Quebec, Canadá e na Austrália Ocidental.Visite-nos em www.sayonamining.com.au