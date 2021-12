Perfuração confirma extensão da mineralização de Rosella em profundidade

A Vango Mining Limited ( ASX:VAN ) tem o prazer de anunciar mais interseções de ouro de sua campanha de perfuração a céu aberto em andamento no projeto Marymia Gold da empresa (Marymia, o Projeto) na região Centro-Oeste da Austrália Ocidental.Os resultados mais recentes são dos dois orifícios restantes no alvo de mina a céu aberto Rosella (Figura 3 *).Rosella Open PitDe acordo com o anúncio anterior (anúncio ASX, 24 de novembro de 2021), Rosella é interpretada como uma continuação defeituosa do Parrot Open Pit adjacente (Figura 1 *), que pode apresentar o potencial para desenvolvimento em grande escala a céu aberto e mineração através dos dois poços abertos. A mineralização de ouro em Rosella é bem definida ao longo de uma estrutura de mergulho moderadamente noroeste dentro da máfia e perto do contato com sedimentos em alguns lugares.A perfuração atual da Vango confirmou com sucesso a continuidade da mineralização de ouro em profundidade em Rosella (Figuras 1 e 2 *). Os resultados da perfuração atual em Rosella incluem:o 1m a 4,0 g / t Au de 54m em VRORC0001o 3m a 10,0 g / t Au de 80m em VRORC0001 incl 1m @ 27,0 g / t Au de 80mo 2m @ 1,2 g / t Au de 89m em VRORC0002o 1m @ 2,2 g / t Au de 50m em VRORC0003o 3m a 2,6 g / t Au de 101m em VRORC0003 incl 1m @ 6,7 g / t Au de 102mo 11m a 4 g / t Au de 83m em VRORC0004 incl. 6m a 6,6 g / t Au de 85mEsses resultados serão revisados para estabelecer a probabilidade de recursos econômicos serem definidos na área com mais perfurações a serem concluídas, se necessário.A perfuração anterior em Rosella também gerou várias interseções de ouro de alto teor. Os resultados históricos de destaque incluem:o 8m a 10,5 g / t Au de 44m em RODD0062o 7m a 5,3 g / t Au de 83m em RORC0031 incl. 1m a 29,7 g / t Au de 86mo 2m a 4,4 g / t Au de 24m em PBP01339o 5m a 2,8 g / t Au de 71m em PBR1749o 5m a 5,4 g / t Au de 59m em PBRC0022 incl. 3m a 1,4 g / t Au de 61mo 8m a 3,6 g / t Au de 69m em RORC0030o 12m a 2,1 g / t Au de 76m em RORC0032o 8m a 3,7 g / t Au de 81m em RORC0034Progresso da campanha de perfuração de 2021 e próximas etapasA Vango tem como alvo 11 poços abertos prioritários em sua campanha de perfuração de 2021. A perfuração é projetada para adicionar recursos à base de recursos substancial de Marymia existente e para fornecer 'massa crítica' à base de recursos de Marymia para apoiar uma operação de mineração autônoma proposta no Projeto.A primeira fase de perfuração em todos os 11 poços abertos agora foi concluída e consistia em 8.914 metros de perfuração RC em 56 furos. Todos os resultados foram agora relatados da perfuração da primeira fase nos poços abertos Skyhawk, Parrot, Apollo, Prickleys, Ibis, Exocet e Rosella. Os resultados da perfuração nos quatro poços abertos restantes serão liberados progressivamente assim que estiverem disponíveis.A Vango planeja conduzir uma segunda fase de perfuração de acompanhamento em todos os alvos que entregam resultados positivos da primeira rodada de perfuração concluída, para testar outras extensões de mineralização de ouro para adicionar à base de recursos de Marymia.Sobre Vango Mining LimitedA Vango Mining Limited (ASX:VAN) é uma empresa de mineração de exploração de minerais com ambições de se tornar uma mineradora de ouro WA de alto grau, desenvolvendo o Marymia Gold Project (Marymia) de propriedade 100% na região centro-oeste da Austrália Ocidental. O projeto compreende 45 arrendamentos de mineração concedidos em mais de 300 km. Possui um recurso de alto grau estabelecido de 1Moz @ 3g / t Au, sustentado pelo Depósito Trident, cujo recurso é de 410koz @ 8g / t Au, com extensões imediatas abertas em profundidade / ao longo do ataque.O Projeto Marymia tem potencial para se tornar um dos maiores produtores de alta qualidade da Austrália. O Greenstone Belt na região de Marymia inclui seis grandes corredores de ouro, que permanecem em grande parte não testados além de 100 m de profundidade - apoiados por um extenso banco de dados geofísico e de perfuração. A mineração anterior, entre 1992-2001, produziu 580.000 onças de ouro quase inteiramente em minas a céu aberto.A Vango está focada no crescimento de seus recursos de ouro de alto grau para apoiar uma operação de produção e mineração de ouro autônoma proposta em Marymia. O projeto está localizado ao longo da greve, imediatamente ao norte da mina de ouro plutônica Superior Gold (CVE:SGI), que produziu mais de 5,5 milhões de onças de ouro.