PlayUp acelera o crescimento do mercado dos EUA

Las Vegas, NV, Jan 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - Após a nomeação de uma autoridade da indústria bem conhecida, o Sr. Dennis Drazin para o cargo de Presidente dos EUA, a PlayUp tem o prazer de anunciar a nomeação do Sr. Art Hamilton como Diretor Financeiro dos EUA. O Sr. Hamilton traz para a PlayUp uma experiência significativa nos EUA em fusões e aquisições, desenvolvimento de negócios, orçamento financeiro, planejamento estratégico, IFRS e US GAAP, estratégias de crescimento, gerenciamento de projetos e programas e análise de negócios. Ele trabalhou anteriormente com o veterano de apostas e acionista da PlayUp, Matt Davey, no NYX Gaming Group, listado na TSX, adquiriu o OpenBet e, finalmente, vendeu para a Scientific Games.Investimento estratégicoA PlayUp garantiu um investimento de US$ 35,0 milhões da exchange de criptomoedas de Sam Bankman Fried, FTX, no quarto trimestre de 2021. Essa rodada de financiamento será usada principalmente para acelerar o acesso da PlayUp ao mercado nos EUA. Além de seu investimento na PlayUp, a FTX vem investindo ativamente em parcerias e acordos de patrocínio na arena de esportes e esports nos últimos doze meses.O chefe de produto da FTX, Ramnik Arora, disse: "Estamos muito satisfeitos por ter um investimento na PlayUp" e "acreditamos que a PlayUp está em um momento crucial em sua jornada corporativa".Dados de entrada no mercado dos EUAO impulso continua a crescer após o lançamento da PlayUp em outubro no mercado de apostas esportivas de Nova Jersey, com relatórios recentes de Eilers e Krejcik indicando que a PlayUp alcançou 0,6% de participação de mercado em seu primeiro mês, colocando-a entre as 10 principais operadoras do estado.Progresso do acesso ao mercado dos EUAA PlayUp fez progressos significativos no acesso ao mercado dos EUA nos últimos doze meses e anunciará vários novos acordos de acesso ao mercado agora finalizados em janeiro de 2022.O CEO da PlayUp Global, Daniel Simic, disse: "Estamos muito felizes com o progresso de nossa entrada no mercado dos EUA. O recente investimento da FTX ajudará a PlayUp a acelerar suas oportunidades de mercado nos EUA e aumentar nossa presença global de apostas e apostas esportivas".Sobre PlayUpA PlayUp é um grupo de entretenimento e tecnologia de última geração que enriquece a vida de seus clientes fornecendo um serviço de apostas online divertido, recompensador e responsável. Em sua essência, a PlayUp desenvolve tecnologias de apostas inovadoras internamente para impulsionar suas marcas e oferecer experiências de usuário de classe mundial. Suas energias estão focadas em atender às necessidades de usuários dedicados e apaixonados que buscam uma conexão mais profunda com os jogos que jogam.A missão da PlayUp é unificar as apostas online em uma plataforma, incluindo apostas esportivas, corridas de probabilidades fixas (cavalos e galgos), iGaming, Esports e Daily Fantasy Sports (DFS), onde agora hospeda os maiores e, de fato, alguns dos maiores prêmios da Austrália em apostas online competitivas peer-to-peer.A empresa possui licenças de apostas online em várias jurisdições e atualmente opera na Austrália, Nova Zelândia, Índia e vários estados regulamentados dos EUA.