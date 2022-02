Sayona expande o centro de lítio do norte de Quebec - 121 novas reivindicações

Brisbane, Jan 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - A produtora emergente de lítio Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) expandiu significativamente seu hub de lítio no norte de Quebec ao adquirir 121 novas reivindicações a oeste do Projeto Moblan Lithium, com intensificação da demanda por este metal de bateria estratégico.Localizadas 3,5 km a oeste do projeto Moblan, as novas reivindicações, conhecidas como Projeto Lac Albert, abrangem 6.592 hectares e serão avaliadas quanto a ocorrências de pegmatito de lítio durante o próximo verão do Hemisfério Norte. O projeto Moblan cobre cerca de 433 ha para um total de 20 sinistros, com Sayona detendo 60% de participação (SOQUEM Inc. 40%). As novas reivindicações são separadas do atual acordo de joint venture Moblan.O depósito de Moblan é anfitrião da mineralização de pegmatito de espodumênio e as reivindicações adicionais em Lac Albert estão localizadas na mesma província comprovada de mineração de lítio, Eeyou-Istchee James Bay, que hospeda recursos de lítio estabelecidos, como a mina Whabouchi da Nemaska Lithium. Está bem servida por infraestruturas e transportes essenciais, nomeadamente a Route de Nord, e tem acesso a energia hidroelétrica de baixo custo e amiga do ambiente.A perfuração está em andamento na Moblan em parceria com a SOQUEM Inc., atuando como operadora. O programa planejado de 55 furos de diamante para quase 9.000 m visa identificar extensões para o depósito de Moblan e definir a mineralização em pegmatitos de espodumênio próximos, como o prospecto de Moléon.O diretor administrativo da Sayona, Brett Lynch, saudou as novas reivindicações como significando o compromisso da empresa em expandir sua base de recursos de lítio no norte de Quebec."Moblan e Lac Albert estão localizados em um distrito comprovado de mineração de lítio, com potencial para se tornar um importante centro de crescimento do norte para Sayona, somando-se ao nosso centro de lítio Abitibi no sul", disse Lynch."O programa de perfuração mostra nosso compromisso em expandir ainda mais nossa base de recursos de lítio, solidificando ainda mais a posição de liderança da Sayona no setor de lítio da América do Norte".Resumo geológicoTrabalhos anteriores foram limitados e a geologia da nova área reivindicada em Lac Albert é mal compreendida, com grande parte da área obscurecida por morenas glaciais. A exploração tem como alvo áreas de greenstone dentro do monzogranito mapeado, ao longo da direção leste-oeste do depósito de Moblan.As ocorrências de pegmatitos identificadas estão localizadas em uma área de acesso favorável pela proximidade com a Route Du Nord, uma rodovia regional para todos os climas. A área das novas reivindicações é exibida na Figura 1* abaixo.O projeto Moblan está localizado a cerca de 100 km ao norte de Chibougamau e a cerca de 85 km da comunidade Cree (Primeiras Nações) de Mistissini. O projeto está localizado na província de mineração de lítio de Eeyou-Istchee James Bay e abriga outros depósitos de lítio, incluindo a mina Whabouchi, conforme mostrado na Figura 2* abaixo.A aquisição de novas reivindicações perto de Moblan e o atual programa de perfuração no projeto se somam aos outros planos de expansão da Sayona em Quebec em 2022, incluindo o aumento da base de recursos de lítio no Authier Lithium Project e North American Lithium (NAL) da empresa e progredindo na retomada do produção de espodumênio na NAL, prevista a partir de 2023.A demanda de lítio na América do Norte continua a acelerar devido ao aumento dos investimentos em veículos elétricos de montadoras americanas como Ford, General Motors e Stellantis em Ontário, Canadá, juntamente com investimentos planejados em baterias em Quebec pela Britishvolt, Lion Electric e StromVolt."2022 não mostra sinais de desaceleração no impulso global para a eletrificação do transporte.A base de recursos de lítio da Sayona na América do Norte é uma parte fundamental dessa transformação e esperamos aproveitar o potencial de nossos ativos", acrescentou Lynch.*Para ver tabelas e figuras, visite:https://abnnewswire.net/lnk/M2A04P22Sobre Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) é uma empresa australiana listada na ASX (SYA) com foco na obtenção e desenvolvimento de matérias-primas necessárias para construir baterias de íon-lítio para uso nos setores de tecnologia verde e nova em rápido crescimento . A empresa tem projetos de lítio em Quebec, Canadá e na Austrália Ocidental.Visite-nos em www.sayonamining.com.au