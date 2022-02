Oferta mais recente da VCEX (Venture Capital Exchange)

Perth, Feb 1, 2022 AEST (ABN Newswire) - A VCEX Pty Ltd tem o prazer de anunciar as ofertas de ações de aumento de capital de duas empresas para Aviation H2 Ltd e SGR Systems Pty Ltd.Sobre a aviação H2Uma empresa de propriedade e fabricação australiana financiada pela Liberty Energy Capital. Estamos revolucionando o mercado de aviação por meio de tecnologia que torna os aviões movidos a hidrogênio verde uma possibilidade para uma indústria que contribui com uma quantidade significativa de CO2 para as emissões globais.Uma rara oportunidade de fazer parte de uma primeira tecnologia australiana definida para redefinir os padrões da aviação e descarbonizar uma indústria que vale mais de US$ 330 bilhões. A equipe de engenheiros de renome mundial da Aviation H2 espera ter um avião movido a hidrogênio verde nos céus nos próximos 18 meses.Sobre SGR SistemasUma empresa de recuperação de ouro que constrói e executa sistemas de recuperação de ouro para direcionar recursos pequenos e isolados de alto grau que historicamente são muito pequenos para grandes empresas de mineração e não são possíveis para pequenos operadores se recuperarem efetivamente.A SGR Systems é uma empresa mineradora de pequena escala que já produz ouro - Muitas empresas exploram e listam gramas por tonelada (gpt) em recursos no solo. Dificilmente alguém chega ao estágio de produção de ouro viável a partir dos números amarrados no solo.Nossa abordagem tem sido prática para alcançar a exploração E produzir ouro ao mesmo tempo vinculado à exploração do arrendamento. Uma nova abordagem foi realizada para atingir trabalhos históricos que produziram bom ouro e, obtendo uma vantagem dos veteranos - como ponto de partida para processar o que deixaram para trás - explorar onde pararam e expandir com maquinário moderno a capacidade para recuperar o ouro.A primeira usina foi instalada e em operação nos últimos 5 meses produzindo ouro enquanto a perfuração, exploração e desenvolvimento do solo estão em andamento. Não apenas dando um fluxo de caixa, mas aumentando nossa compreensão do solo, minério e metalurgia a partir de uma plataforma de trabalho de pequenos poços de teste e amostragem em massa.Sobre VCEXA VCEX Australia foi projetada para oferecer serviços para empresas levantarem capital e negociarem ações sem listagem na principal bolsa de valores. É desenvolvido com uma conexão digital direta ao ASIC e - como um ASIC automatizado (agente