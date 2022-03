PlayUp cresce presença no Texas com parceria do Panther City Lacrosse Club

Las Vegas, NV, Feb 9, 2022 AEST (ABN Newswire) - A PlayUp anunciou hoje um acordo inovador com o Panther City Lacrosse Club da National Lacrosse League (NLL).O acordo faz com que a PlayUp se torne a primeira parceira de jogos esportivos da Panther City. O relacionamento também designa a PlayUp como Parceira Fundadora da Panther City, Parceira Fantasy Sport e Parceira de eSports, em um acordo que se acredita ser o maior acordo de patrocínio de equipe na história da NLL.O acordo também inclui um elemento de acesso ao mercado. Caso as apostas esportivas sejam legalizadas no Texas no futuro, a parceria poderia levar ao acesso ao mercado para PlayUp no que seria um dos mercados mais lucrativos dos EUA O acesso ao mercado estaria sujeito ao Panther City Lacrosse Club receber uma licença de apostas esportivas e aprovações regulatórias necessárias pendentes.A parceria representa o primeiro patrocínio da PlayUp no Texas e incluirá os seguintes elementos promocionais para aumentar o reconhecimento da marca para os fãs de esportes texanos:- Colocação de logotipo proeminente na camisa do Panther City- Oportunidades de branding no pano de fundo do banner de mídia, site da equipe e oportunidades comerciais durante os jogos transmitidos localmente- Hospitalidade VIP para aprimorar ainda mais a oferta incomparável de atendimento ao cliente da PlayUp- Na marca do estádio, incluindo uma estação de marca na entrada principal, logotipos em campo e sinalização de placa em jogos em casa da temporada regular e pós-temporadaJogando na moderna Dickies Arena em Fort Worth, Texas, Panther City é liderada por alguns dos nomes mais proeminentes do esporte. Há 25 anos, o líder da indústria esportiva, Greg Bibb, atua como presidente e CEO ao lado do veterano de 20 anos, Bob Hamley, como gerente geral/vice-presidente de operações de Lacrosse. Em campo, a equipe é liderada pelo treinador principal Tracey Kelusky, um veterano de 14 anos da NLL que foi introduzido no Hall da Fama da NLL em 2016 e ganhou dois campeonatos enquanto jogava na liga.O presidente da PlayUp USA, Dennis Drazin, disse que a parceria desempenharia um papel fundamental no crescimento da marca PlayUp, dada a grande população e o amor ao esporte no Texas."O Texas é um estado em evolução em termos de apostas esportivas e, caso a legalização ocorra, queremos garantir que estejamos posicionados para maximizar essa oportunidade. Estamos empolgados com essa parceria com a Panther City, pois dá à PlayUp uma grande oportunidade de expandir nossa marca e conectar diretamente com os torcedores de todo o estado", disse Drazin.O presidente e CEO da Panther City, Greg Bibb, declarou: "Estamos entusiasmados em receber a PlayUp como parceira do Panther City Lacrosse Club. Estamos ansiosos para apresentar aos nossos fãs a marca PlayUp e estamos orgulhosos de usar o nome PlayUp em nossa camisa de jogo."Sobre Panther City Lacrosse ClubO Panther City Lacrosse Club é o 14º membro da National Lacrosse League e joga seus jogos em casa na Dickies Arena em Fort Worth, Texas. Siga todos os nossos canais de mídia social para se manter atualizado sobre tudo sobre Panther City no Facebook, Twitter @PantherCityLax e Instagram @panthercitylax.Sobre PlayUpA PlayUp é um grupo de entretenimento e tecnologia de última geração que enriquece a vida de seus clientes fornecendo um serviço de apostas online divertido, recompensador e responsável. Em sua essência, a PlayUp desenvolve tecnologias de apostas inovadoras internamente para impulsionar suas marcas e oferecer experiências de usuário de classe mundial. Suas energias estão focadas em atender às necessidades de usuários dedicados e apaixonados que buscam uma conexão mais profunda com os jogos que jogam.A missão da PlayUp é unificar as apostas online em uma plataforma, incluindo apostas esportivas, corridas de probabilidades fixas (cavalos e galgos), iGaming, Esports e Daily Fantasy Sports (DFS), onde agora hospeda os maiores e, de fato, alguns dos maiores prêmios da Austrália em apostas online competitivas peer-to-peer.A empresa possui licenças de apostas online em várias jurisdições e atualmente opera na Austrália, Nova Zelândia, Índia e vários estados regulamentados dos EUA.