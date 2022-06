Melbourne, May 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Nova Minerals Ltd ( ASX:NVA ) ( OTCMKTS:NVAAF ) fornece uma animação 3D do Projeto Estelle e dos depósitos ao redor no Alasca. A empresa delineou quase 10 milhões de onças de ouro dentro do projeto e está se aproximando do status de produtor de ouro de Nível Um.Em três anos desde a listagem, a empresa trouxe o ativo para um estágio avançado de exploração, com um custo de descoberta de apenas US$ 3,50 por onça de ouro.Para ver a animação do vídeo, visite:https://www.abnnewswire.net/press/en/110479/nvaSobre Nova Minerals LimitedA Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) é uma exploradora e desenvolvedora dinâmica de seu carro-chefe, o distrito de Estelle Gold, no cinturão de ouro de Tintina. A estratégia da Nova é aumentar substancialmente o recurso atual de 4,7 milhões de onças no prospecto Korbel. Posteriormente, para continuar a bloquear o valor movendo Korbel para a produção, aumentando a base de recursos em todo o pipeline de alvos dentro do distrito de ouro de Estelle. A Nova Minerals também possui investimentos estratégicos na Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), na Torian Resources Ltd (ASX: TNR) e na RotorX Aircraft Manufacturing Co.

