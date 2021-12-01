

PYX 提高生产能力

Sydney, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd(LON:PYX)(NSX:PYX)是全球锆石资源第二大公开上市的锆石生产矿业公司，高兴地宣布已提高其全球矿物分离厂（MSP）的产能印度尼西亚中加里曼丹的 Mandiri 级矿床，年产量从 18,000 吨到 24,000 吨不等，以生产副产品、金红石、白四烯和钛铁矿。已于 2020 年 12 月 7 日获得中国政府能源和资源服务部批准其"2021 年生产经营计划和预算"，其中包括锆石、金红石和钛铁矿的开采运营、加工、营销和运输。在中加里曼丹省，公司最初专注于生产和销售优质锆石。作为扩大 Mandiri MSP 产能的五年计划的一部分，该公司现已将产能提高至 24,000 吨/年，这将使其能够在不久的将来将二氧化钛矿物添加到其销售状况中。这些矿物以金红石、钛铁矿和白锰矿的形式存在，是锆石生产过程的副产品，主要用于生产颜料，少量用于生产钛金属和焊条焊剂。Mandiri 的 MSP 由传统的湿法浓缩工艺（Wilfley 选台）和间歇干法矿物分离工艺（静电辊、静电板和磁辊）组成。重矿物 (HM) 进料首先通过重力振动台以增加锆石精矿。精矿然后经过干燥和冷却，然后通过静电分离装置分离金属和非金属矿物，以及那些具有非导电特性的矿物。最后，锆石精矿通过电磁分离装置，得到最终产品，其锆石含量高达 66%-68%。PYX 董事长兼首席执行官奥利弗·哈斯勒 (Oliver Hasler) 在评论 Mandiri 的产能增加时说："提高我们在印度尼西亚的矿物分离厂的产能是我们战略的一个关键要素，它使我们能够使我们的产品多样化并带来更多的选择和为我们不断扩大的全球客户带来好处。"内容关于 Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited(LON:PYX)(NSX:PYX)是一家在澳大利亚国家证券交易所上市的优质锆石全球生产商。该公司的旗舰资产是位于印度尼西亚加里曼丹中部冲积沉积物丰富的地区的 Mandiri 矿砂矿床。 PYX 拥有世界第五大锆石生产矿床，自 2015 年开始进行大规模的近地表露天开采作业，迄今为止的勘探验证了其矿产中存在其他有价值的重矿物，如金红石、钛铁矿等沙子。