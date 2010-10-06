Melbourne, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited (NVA.AX) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) 很高兴提供其拥有多数股权的 Snow Lake Resources (Snow Lake) 汤普森兄弟锂项目的最新情况。
雪湖锂电更新
雪湖锂电更新
Snow Lake Lithium 宣布扩大其在曼尼托巴省的土地持有量
Snow Lake Resources Ltd.（纳斯达克股票代码：LITM）（"Snow Lake"）通过在包含其锂资源的当前索赔区块附近放置其他索赔，为其在马尼托巴省的勘探资产增加了大量土地。新的 Herb Block 包括 22 个声称或 7,875 英亩（3,187 公顷）的土地，从而将雪湖的总占地面积增加到 21,703 英亩（8,783 公顷）（参见下面链接中的图 1.0）。在此次扩建之前，Snow Lake 拥有 13,828 英亩（5,596 公顷）的权益，而 Herb 区块代表公司的勘探要求以英亩计增加了 57%。
*要查看表格和数字，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/C81Y40QA
内容关于 Nova Minerals Limited
Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) 是位于 Tintina 金矿带的旗舰 Estelle Gold 区的活跃探索者和开发商。 Nova 的战略是大幅增加 Korbel 勘探区当前的 4.7Moz 资源。随后，通过将 Korbel 转向生产，同时增加 Estelle 黄金区内目标管道的资源基础，继续锁定价值。 Nova Minerals 还对 Snow Lake Resources Ltd（Thompson Brothers Lithium Project）、Torian Resources Ltd (ASX:TNR) 和 RotorX Aircraft Manufacturing Co. 进行战略投资。
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Nova Minerals Limited