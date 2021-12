钻探确认 Rosella 矿化深度延伸

Sydney, 2021年12月3日, AEST (ABN Newswire) - Vango Mining Limited ( VAN.AX ) 很高兴地宣布,该公司在西澳大利亚中西部地区的旗舰 Marymia 金矿项目(Marymia,该项目)正在进行的以露天矿为重点的钻探活动将进一步挖掘黄金交叉点。最新结果来自 Rosella 露天靶区剩余的两个孔(图 3*)。罗塞拉露天矿根据之前的公告(ASX 公告,2021 年 11 月 24 日),Rosella 被解释为相邻 Parrot Open Pit(图 1*)的断层延续,这可能会带来大规模露天开发和跨越两个露天矿开采。 Rosella 的金矿化沿基性岩内的中等西北倾斜结构明确界定,并在某些地方与沉积物接触附近。Vango 目前的钻探已成功证实了 Rosella 深部金矿化的连续性(图 1 和图 2*)。目前在 Rosella 的钻探结果包括:o 1m at 4.0 g/t Au from 54m in VRORC0001o 3m at 10.0 g/t Au from 80m in VRORC0001 incl 1m @ 27.0 g/t Au from 80mo 2m @ 1.2 g/t Au from 89m in VRORC0002o 1m @ 2.2 g/t Au from 50m in VRORC0003o 3m @ 2.6 g/t Au from 101m in VRORC0003 incl 1m @ 6.7 g/t Au from 102mo 11m at 4 g/t Au from 83m in VRORC0004 incl. 6m 6.6 g/t Au from 85m将对这些结果进行审查,以确定在该地区确定经济资源的可能性,并在必要时完成进一步钻探。之前在 Rosella 的钻探还提供了多个高品位黄金交叉口。突出的历史成果包括:o 8m at 10.5 g/t Au from 44m in RODD0062o 7m 5.3 g/t Au 从 83m 到 RORC0031 包括。 1m 29.7 g/t Au from 86mo 2m at 4.4 g/t Au from 24m in PBP01339o 在 2.8 g/t Au 时为 5m,从 PBR1749 中的 71mo 5m 5.4 g/t Au 从 PBRC0022 中的 59m 起,包括。 3m 1.4 g/t Au from 61mo 8m at 3.6 g/t Au from 69m in RORC0030o 12m at 2.1 g/t Au from 76m in RORC0032o 8m at 3.7 g/t Au from 81m in RORC00342021 年钻探活动进展和后续步骤Vango 在 2021 年的钻探活动中瞄准了 11 个优先露天矿。钻探旨在为现有的大量 Marymia 资源库增加资源,并为 Marymia 的资源库提供"临界质量",以支持该项目拟议的独立采矿作业。所有 11 个露天矿的第一阶段钻探现已完成,包括 8,914 米 56 个孔的 RC 钻探。现在已经报告了 Skyhawk、Parrot、Apollo、Prickleys、Ibis、Exocet 和 Rosella 露天矿场第一阶段钻探的所有结果。其余四个露天矿的钻探结果将在可用时逐步发布。Vango 计划在所有目标进行后续的第二阶段钻探,从完成的第一轮钻探中取得积极成果,以测试金矿化的进一步扩展,以增加 Marymia 资源基础。*要查看表格和数字,请访问:内容关于 Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) 是一家矿产勘探矿业公司,其雄心是通过在西澳大利亚中西部地区开发 100% 拥有的 Marymia 金矿项目 (Marymia),成为西澳的高品位金矿商。该项目包括超过 300 公里的 45 个已授予的采矿租约。它拥有成熟的 1Moz @ 3g/t Au 高品位资源,以 Trident 矿床为支撑,其资源量为 410koz @ 8g/t Au,在深度/沿走向立即延伸。Marymia 项目有潜力成为澳大利亚最大的高档生产商之一。 Marymia 地区的绿石带包括六个主要的黄金走廊,这些走廊在超过 100m 的深度时基本上未经测试 - 并得到了广泛的钻井和地球物理数据库的支持。 1992 年至 2001 年之间的先前采矿活动几乎全部来自露天矿,生产了 580,000 盎司黄金。Vango 专注于发展其高品位黄金资源,以支持 Marymia 拟议的独立金矿开采和生产运营。该项目位于罢工沿线,紧邻高级黄金 (CVE:SGI) Pluton 金矿的北部,该矿生产了超过 5.5Moz 的黄金。