Sydney, 2021年12月15日, AEST (ABN Newswire) - 清洁锂开发企业Lake Resources NL(LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)近日确认，其旗舰卡奇锂项目迄今为止的钻探工作继续夯实了项目早前的锂化验结果，显示该项目锂盐水的实际资源量可能远超当前资源量。如果后续钻探中继续取得类似结果，卡奇项目未来年产量有望较预期年产量实现翻番，达到每年50,000 吨碳酸锂当量的产能。
卡奇钻探计划有望使锂产量翻倍
卡奇钻探计划有望使锂产量翻倍
为支持项目最终可行性报告的完成及项目最终投资决策的达成，卡奇项目明年还将继续扩大项目钻探范围，增加旋挖钻机，以达到进一步提升资源类别、扩大资源量的目的(详见澳大利亚证券交易所2021年7月7日相关公告)。公司将在2022年初发布一项包含各项结果及钻探计划的详细公告。
出口信贷机构（ECA）领导下的一个项目融资尽职调查团队近期对卡奇项目的实地考察，进一步强调了卡奇项目的规模和成长潜质。卡奇项目总占地面积74,000 公顷（183,000 英亩），其所在区块内的并购和投资活动正在不断增加。卡奇项目迄今为止的钻探工作集中在该区块已探明盐湖的西南角及其周边地区。2018年11月27日我们在澳大利亚证券交易所发布的相关资源声明中已说明，该区块除了已确定的440万吨（其中包括指示资源量100万吨，推断资源量340万吨）大规模碳酸锂资源外，还有相当的成长空间。而且项目未来 25 年内年产 25,500 吨碳酸锂的规划，只涉及了该区块当前资源不到20% 的部分（参见澳大利亚证券交易所 2021年3月23日；2020年4月30日相关公告）。您还可以通过Lake公司网站一则有关卡奇锂盐水项目的新3D 视频中了解该项目的规模、潜在产能等相关信息。
新的加密钻探旨在通过增加资料来协助将资源转换成更高类别。
钻探工作将帮助Lake公司将推断资源量转换成测定资源量和指示资源量，以推动公司目标为年产量 50,000 吨碳酸锂的扩产研究工作。
一项1200米进尺的四孔金刚石钻探计划正在进行中，该计划可能还会扩大。目前正在等待初步结果。其中一台水井钻机已经打完了三口井，探索了工艺用水的选择。第三台钻机已完成预套管钻孔和抽取锂卤水样品的工作。我们计划在2022年前几个月内再启用一台钻机。
"阿根廷仍然是世界范围内少数几个可以增加锂产能，以有效帮助弥合全球显著的锂供应短缺和不断增长的锂需求之间缺口的地区之一。Lake公司是世界范围内少数几家能够转型为全球锂生产重要供应商的公司之一，Lake公司的不少项目可以提供规模化的高纯度碳酸锂产品，而且Lake公司是环境绩效（ESG）友好型企业"，Lake公司董事总经理 Steve Promnitz 先生说。
Lake高管最近在伦敦，近期在与出口信贷机构(ECA)及ECA支持的国际银行的商洽中获得了对方对卡奇项目的支持和鼓励。随后对方代表还赴阿根廷实地考察了卡奇项目。
"Benchmark Mineral Intelligence曾经指出，全球锂需求市场的增速是新供应速度的三倍。卡奇项目这一环境可持续项目在目前这个时间点进入市场是生逢其时，有股权和债务支持方案，潜在承销商也在不断增加。"Lake 资源董事总经理，Steve Promnitz先生说。
"Lake公司将和我们的技术合作伙伴 Lilac Solutions一起通力协作，继续推动卡奇项目最终投资决定的达成，和明年开始建设旗舰卡奇锂盐水项目的工作。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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