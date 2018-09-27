

PlayUp 加速美国市场增长

Las Vegas, NV, 2022年1月21日, AEST (ABN Newswire) - 在任命知名行业权威 Dennis Drazin 先生担任美国主席后，PlayUp 很高兴地宣布任命 Art Hamilton 先生为美国首席财务官。 Hamilton 先生为 PlayUp 带来了在并购、业务发展、财务预算、战略规划、国际财务报告准则和美国公认会计原则、增长战略、项目和计划管理以及业务分析方面的重要美国经验。他之前曾与在多伦多证券交易所上市的 NYX Gaming Group 的博彩老手兼 PlayUp 股东 Matt Davey 合作，收购了 OpenBet 并最终卖给了 Scientific Games。战略投资PlayUp 已于 2021 年第四季度从 Sam Bankman Fried 的加密货币交易所 FTX 获得 3500 万美元的投资。本轮融资将主要用于加速 PlayUp 在美国的市场准入。除了对 PlayUp 的投资外，FTX 在过去 12 个月中还积极投资于体育和电子竞技领域的合作伙伴关系和代言交易。FTX 产品负责人 Ramnik Arora 表示："我们很高兴投资 PlayUp"，"我们相信 PlayUp 正处于其企业发展历程中的关键时刻。"美国市场准入数据PlayUp 在 10 月份进入新泽西体育博彩市场后，势头继续增长，最近的 Eilers 和 Krejcik 报告显示，PlayUp 在第一个月取得了 0.6% 的市场份额，位居该州前 10 名运营商之列。美国市场准入进展PlayUp 在过去 12 个月中在美国市场准入方面取得了重大进展，并将宣布几项新的市场准入交易，现已于 2022 年 1 月敲定。PlayUp Global 首席执行官 Daniel Simic 表示："我们对进入美国市场的进展感到非常高兴。FTX 最近的投资将帮助 PlayUp 加快其在美国的市场机会，并扩大我们在全球体育博彩和投注方面的影响力。"内容关于 PlayUpPlayUp 是下一代娱乐和技术集团，通过提供娱乐性、奖励性和负责任的在线博彩服务来丰富其客户的生活。 PlayUp 的核心是内部开发创新的投注技术，为其品牌提供动力并提供世界一流的用户体验。它的精力集中在满足那些寻求与他们玩的游戏更深层次联系的专注和热情的用户的需求。PlayUp 的使命是将在线博彩统一到一个平台中，其中包括体育博彩、固定赔率赛车（赛马和赛狗）、iGaming、电子竞技和每日梦幻体育 (DFS)，它现在拥有澳大利亚最大，甚至是世界上最大的一些奖池在竞争性的点对点在线博彩中。该公司在多个司法管辖区持有在线博彩许可证，目前在澳大利亚、新西兰、印度和几个受监管的美国州开展业务。