VCEX (Venture Capital Exchange) 最新产品

Perth, 2022年2月1日, AEST (ABN Newswire) - VCEX Pty Ltd 很高兴地宣布其最新的两家公司为 Aviation H2 Ltd 和 SGR Systems Pty Ltd 进行的集资发行。关于航空 H2一家由 Liberty Energy Capital 资助的澳大利亚人拥有和制造的公司。我们正在通过技术革新航空市场,使绿色氢动力飞机成为可能为全球排放贡献大量二氧化碳的行业。这是一个难得的机会,可以成为澳大利亚首个重新定义航空标准并使价值超过 3300 亿美元的行业脱碳的技术的一部分。由世界知名工程师组成的 Aviation H2 团队预计在未来 18 个月内将有一架绿色氢动力飞机飞上天空。关于 SGR 系统一家黄金回收公司构建和运行黄金回收系统,以针对搁浅和小型高品位资源,这些资源在历史上对于大型矿业公司来说太小了,而小型运营商则无法有效回收。SGR Systems 是一家以探矿者为主导的小型采矿公司,已经在生产黄金 - 许多公司在地下资源中探索并列出每吨克数 (gpt) 的资源。几乎没有人能够从埋在地下的数量进入生产可行黄金的生产阶段。我们的方法是在与租约勘探相关的同时实现勘探和生产黄金。已经采取了一种新的方法来瞄准产生优质黄金的历史性工作,并通过从老前辈那里获得支持 - 作为处理他们留下的东西的起点 - 探索他们停止的地方并利用现代机器扩展能力恢复黄金。第一个工厂已经安装并运行了 5 个月,生产黄金,同时正在进行进一步的钻探、勘探和开发。不仅提供现金流,而且通过小型测试坑和批量采样的工作平台增加我们对地面、矿石和冶金的了解。内容关于 VCEXVCEX Australia 旨在为公司提供融资和交易股票服务,而无需在主要证券交易所上市。它是通过与 ASIC 的直接数字连接而开发的 - 作为自动化 ASIC(代理