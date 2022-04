Vango 通过新战略投资者获得 1000 万美元

Sydney, 2022年4月1日, AEST (ABN Newswire) - Vango Mining Limited ( VAN.AX ) 很高兴地宣布,它已从 Collins St Value Fund (CSVF) 获得 1,000 万美元的一揽子资金,用于推进该公司旗舰 Marymia 金矿项目 (Marymia, the Project) 的勘探和开发。西澳大利亚中西部地区。这笔战略资金将用于继续推进 Vango 在 Marymia 项目中广泛的资源扩张钻探活动和矿前规划,公司计划在 2022 年上半年结束之前确认资源升级和营运资金。Vango 的目标是将该项目发展为一个可观的长期黄金生产业务。Vango 执行主席 Bruce McInnes 说:"我们很高兴欢迎 Collins St Value Fund 成为 Vango 的新战略投资者。这一融资方案将使我们能够在 Marymia 项目中获得显着的增值收益,包括升级该项目的大量现有资源。此外,我们看到以对公司和股东有吸引力的条件提供资金。"CSVF 联合创始人兼首席投资官 Vas Piperoglou 表示:"我们很自豪能够通过友好的可转换票据为万高提供资金。凭借我们当前和未来潜在的资金,我们的团队非常高兴能够通过万高团队实施的系统性增值计划来帮助增加和增加股东财富。"CSVF 将通过分两批向公司支付 1000 万美元认购可转换票据。第 1 批将根据澳交所上市规则 7.1 以公司现有能力发行。第 2 批将根据《公司法》和 ASX 上市规则经万高股东批准后发行。资助计划的主要条款1. 公司发行认购价值 750 万美元、面值 907.5 万美元(实际年利率为 10%)的可转换票据,可由CSVF 转换,转换价格为每股公司普通股 0.06 美元支付股份(股份)为1.5125亿股(第一批);和2. 根据公司未来的资金需求,公司选择在第一批可转换票据发行后的 12 个月内,在与第一批可转换票据相同的条款下,公司将发行额外的可转换票据,认购价值为 250 万美元,面值为 302.5 万美元,CSVF 可能以每股 0.06 美元的转换价格将其转换为 5040 万股(第 2 批)。3. 如果转换任何可转换票据会导致其持有超过已发行股份总数的 20% 的相关权益,CSVF 可能不会转换任何可转换票据。4. 在第一批可换股票据发行后两年的还款日,公司必须通过向CSVF支付未偿还的可换股票据面值来赎回所有在还款日之前未转换为股份的第一批可换股票据.5. 可换股票据和证券文件的发行条款在其他方面采用此类交易的典型条款。6. 认购第一批可转换票据后,公司必须立即向CSVF 支付2.5% 的设立费(187,500 美元的费用抵消了第一批750 万美元的资金)。7. 为保证可转换票据下垫付的资金,公司必须授予CSVF对公司资产的第一级担保。内容关于 Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) 是一家矿产勘探矿业公司,其雄心是通过在西澳大利亚中西部地区开发 100% 拥有的 Marymia 金矿项目 (Marymia),成为西澳的高品位金矿商。该项目包括超过 300 公里的 45 个已授予的采矿租约。它拥有成熟的 1Moz @ 3g/t Au 高品位资源,以 Trident 矿床为支撑,其资源量为 410koz @ 8g/t Au,在深度/沿走向立即延伸。Marymia 项目有潜力成为澳大利亚最大的高档生产商之一。 Marymia 地区的绿石带包括六个主要的黄金走廊,这些走廊在超过 100m 的深度时基本上未经测试 - 并得到了广泛的钻井和地球物理数据库的支持。 1992 年至 2001 年之间的先前采矿活动几乎全部来自露天矿,生产了 580,000 盎司黄金。Vango 专注于发展其高品位黄金资源,以支持 Marymia 拟议的独立金矿开采和生产运营。该项目位于罢工沿线,紧邻高级黄金 (CVE:SGI) Pluton 金矿的北部,该矿生产了超过 5.5Moz 的黄金。