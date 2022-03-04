

TGME 地下金矿项目可行性研究更新

Sydney, 2022年4月6日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴提供公司 TGME 地下 (UG) 项目正在进行的可行性研究 ('FS') 的最新进展，该项目包括 Beta、Frankfort、CDM 和 Rietfontein 矿山。可行性研究于 2021 年 9 月开始，在完成区块模型、矿山调度、岩土、通风和工程研究以及冶金测试工作（参见表 1*） .可行性研究预计将于 2022 年第二季度完成，这将使公司能够推进矿山建设和项目开发融资。在 DFS 之后，公司将与多方就更大的开发资本支出融资方案进行讨论。 DFS 将包括四个矿山和一个共享的冶金设施，这些设施是根据多项详细研究和测试工作设计的，目前正在得出最终结论。Rietfontein 矿完成冶金测试在 Rietfontein 矿进行的冶金测试工作通过简单的浸出测试（自由研磨矿石）实现了令人鼓舞的 89.5% 黄金回收率。在沿 3.2 公里矿体走向长度的不同点采集了 1.5 吨具有代表性的矿石样品，通过金礁系统的通道采样收集了五个大致相等的样品。从矿山的高品位和低品位金区采集样品，以获得具有代表性的样品。大宗样品被派往"准备铅测定实验室"进行瓶滚浸出测试。测试确认了一种自由磨矿，原品位为 4.41g/t，总矿石回收率为 89.5%。岩石工程建模Rietfontein 垂直金礁系统的岩石工程建模现已完成。进行建模以评估最佳岩石支撑系统，指示肋、冠和窗台柱的尺寸。岩石力学实验室的结果表明，Rietfontein 的 2.5m 肋柱、5.0m 顶柱和窗台柱将是稳定的，并且条件可以接受收缩采矿。此外，还测试了礁石和围岩的单轴、抗拉、抗压强度和变形模量。上盘和下盘都是比礁石更胜任的岩石，具有更高的单轴抗压强度 (UCS) 和弹性模量。言下之意是，可以在不对上盘和下盘造成过度破坏的情况下将礁石炸开。这也意味着正确尺寸的柱子会故意压碎而不损坏主岩。董事长 Bill Guy 先生表示："冶金测试工作和岩石工程建模的完成使可行性研究更接近完成。随着 Rietfontein 现在与 Beta、CDM 和法兰克福矿山一起被纳入 TGME 地下项目 DFS，董事会希望将我的使用寿命延长至大约 10 年。"随着可行性现在进入最后阶段，我们将继续加强计划，以保持在第二季度完成的轨道上。我期待在计划完成并达到里程碑时更新股东。"*查看表格和数字，请访问：内容关于 Theta Gold Mines Limited

Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。



Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。



该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。