瓦力气田的第一批天然气
Melbourne, 2023年2月22日, AEST (ABN Newswire) - Vintage Energy Ltd (ASX:VEN)，50% 的权益持有人和 ATP 2021 合资企业的运营商（其他权益持有人：Metgasco Ltd，25%；和 Bridgeport (Cooper Basin) Pty Ltd，25%）建议从Vali 气田于 2023 年 2 月 21 日星期二开工。
Vali 根据与 AGL Energy Limited（"AGL"）的长期天然气供应协议向澳大利亚东部供应天然气。该油田是过去十年库珀盆地发现的较大天然气之一，经独立认证，已探明和可能的天然气储量为 101 拍焦耳 (PJ)（Vintage 份额为 50.5 PJ）。根据 Vintage 的首份天然气合同，从油田启动到 2026 年底，Vali 将向 AGL 供应估计 9 PJ 至 16 PJ 的天然气。
"首次生产和首次创收对每家公司来说都是具有里程碑意义的事件，"Vintage 董事总经理尼尔·吉宾斯 (Neil Gibbins) 说。
"对于一家勘探公司来说，达到这一点是值得注意的，更不用说在上市后的四年半内了。这一成就得益于许多人的支持和贡献，首先是我们的股东和 ATP 2021 合资企业。努力和我们的员工和承包商保持警惕，保持了 LTI 和无环境事故记录。面对 Covid 带来的障碍和中断以及随之而来的供应链问题，他们的坚持使项目得以取得进展。
"AGL 表示愿意加强并鼓励新供应的新参与者；这是东海岸天然气市场迫切需要的。通过预付合资企业 1500 万美元，AGL 使 Vali 比其他方式更早上线与 AGL 签订的长期供应协议对于 Vintage 获得投入该项目所需的资金至关重要。
"我要感谢昆士兰州政府在促进 Vali 气田的发现、评估和连接方面所提供的支持和发挥的作用。要感谢南澳大利亚州政府和 Cooper Basin Joint Venture 在实现整合方面发挥的作用进入 Moomba 天然气收集网络。
"我们预计 Vali 和附近的 Odin 气田将在多年内向澳大利亚东部供应天然气。为这些首批流量安装的设施和管道将成为未来几年全面油田开发的初步生产解决方案。"吉宾斯先生说。
Vintage 没有承包该油田的大部分天然气储量，因为它通过现有的三口井对该油田的生产储层有了透彻的了解。在前 6 - 9 个月的生产中获得的理解将为 Vali 未签约天然气的完整油田开发计划和营销的准备提供信息，目前该天然气为 85 PJ（总产量，Vintage 份额为 42.5 PJ）。 Odin 气田（位于 Vali 以西约 7 公里处）已被独立认证为含有约 40 PJ 天然气的 2C 资源（Vintage share 19 PJ）。
Vintage 于 2018 年 9 月在 ASX 上市，其战略是应对澳大利亚东部天然气供应中可预见的机遇，其董事会和管理团队在澳大利亚寻找和开发石油和天然气方面得到证明。
来自 Vali 的天然气通过最近在现场安装和调试的设施进行初步分离和计量，从那里运输到 Beckler 的 Moomba 天然气收集网络。销售前在 Moomba 工厂进行加工。
Vali-1 目前正在 Patchawarra 地层生产，尽管该井已经作为双生产井完工，具有从 Toolachee 地层生产的能力。
将 Vali-3 然后 Vali-2 投入调试的工作仍在继续。目前的预期是 3 月初 Vali-3 和当月晚些时候 Vali-2 的第一批天然气。
"这个初始生产评估期的重点将是评估和学习每口井中各个生产储层的性能，而不是短期产量最大化。
吉宾斯先生说："到本日历年的下半年，我们预计能够为该油田勾勒出最具增值价值的开发计划，以及我们可以推向市场的扩大天然气供应的规模和概况。"
奥丁
将附近的奥丁气田与市场连接起来的工作一直在推进。将油田连接到 Vali-Beckler 管道的 Fiberspar 管道已经铺设。连接上的 FEED 已经开始。
该链接将提供临时加速连接，使 Odin 天然气能够尽快流向东海岸市场。
Odin 预计将在 2023 年第三季度通过临时加速连接提供供应。
*查看图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/GK62177B
内容关于 Vintage Energy Ltd
Vintage Energy Ltd (ASX:VEN) 的成立主要是为了在但不限于澳大利亚境内收购、勘探和开发能源资产，以利用普遍有利的能源定价前景。
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