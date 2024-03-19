

顾问委员会聚焦 2024 年澳大利亚黄金会议

Sydney, 2024年3月19日, AEST (ABN Newswire) - 澳大利亚世界上最贵金属的首要盛会 - 2024 年澳大利亚黄金会议 - 欢迎新的顾问委员会成员加入长期服务的主要行业参与者，以确保焦点和讨论处于世界领先地位。



"这不仅仅是另一场投资者路演或矿业会议，"澳大利亚黄金会议创始人兼首席执行官克里史蒂文森表示。 "创纪录的黄金价格、产量的波动以及快速的地缘政治变化意味着我们对生产商、营销商和投资者都负有更大的责任。"



第 14 届年度澳大利亚黄金会议将于 2024 年 8 月 26 日至 28 日重返悉尼皇冠大厦。



马丁广场证券执行主席巴里道斯表示："黄金在全球货币体系中的作用变得越来越明显。" "黄金是永恒的，每个人都需要认识到它在健全货币中的持久重要性。"



"AGC 的独特之处在于它只涵盖一个市场、一种产品的全部领域，"Noah's Rule 联合董事总经理兼负责人 Sean Russo 证实。 "勘探者、生产者、精炼者、黄金商人、数字黄金开发商和经验丰富的市场分析师，都在同一个屋檐下，共享一种热情：黄金！"



"这确实是澳大利亚唯一一次帮助了解黄金在经济中的作用的卓越聚会，"采矿和勘探公司协会会员经理 Jane Noble 补充道。 "就像黄金一样，AGC 在全球经济和澳大利亚经济格局中都发挥着重要作用。"



巴顿黄金公司董事总经理亚历山大·斯坎伦表示："创纪录的金价正在推动投资者重新关注黄金股票。" "AGC不断创新，今年的启动社交活动将预示着新的黄金风格。"



IRM 客户成功经理 Ruchelle Erratt 表示："AGC 真正与众不同之处在于它能够将重要的行业信息与有趣且充满活力的氛围相结合。" "很少有活动能够提供有价值的见解，同时培养兴奋感和社区感。"



CC Metals 顾问 Christine Coonan 表示："独特的市场情报和良好的网络意味着与主要行业参与者的无与伦比的联系。" "你无法印刷黄金，但你可以通过在那里来教育自己并赋予自己力量。"



"从贵金属精炼和珠宝机械制造背景来看，这是无价的，"PMT Refinery 营销经理 Victoria Arrellano 表示同意。 "AGC链接了采矿、提炼、制造、投资、销售和技术的整个黄金产业链。"



Kingsgate Consolidated 企业和对外关系部总经理 Bronwyn Parry 表示："黄金行业奖为那些对澳大利亚黄金行业产生重大影响的人士提供了当之无愧的认可。" "该奖项旨在表彰独创性、热情和坚韧的典范，树立卓越标准并激励未来的成就。"



新外观议程将很快公布。



2024 年澳大利亚黄金会议咨询委员会



ALEXANDER SCANLON，Barton Gold ( ASX:BGD ) 董事总经理兼首席执行官

CHRISTINE COONAN，CC 金属

ROB CURTIS，EMR Capital 投资总监

BARRY DAWES，马丁广场证券执行主席

Sean Russo，Noah's Rule 负责人兼董事总经理

JANE NOBLE，AMEC 会员和赞助经理

大卫·马歇尔，颠覆性创新者

RUCHELLE ERRATT，IRM 客户成功经理

乔丹·埃利西奥。 ABC Bullion 总经理

MARK BAINBRIDGE，澳大利亚 Bullion Traders 董事总经理

巴里·菲茨杰拉德，独立记者

VICTORIA ARRELLANO，PMT 炼油厂营销经理

BRONWYN PARRY，Kingsgate Consolidated ( ASX:KCN ) 公司和对外关系总经理





内容关于 The Australian Gold Conference





2024 年澳大利亚黄金会议是澳大利亚唯一一场汇集贵金属行业各个方面的活动，让人们有机会充分了解贵金属在投资组合中应占据的位置。 2024年的日期是8月26日星期一至8月28日星期三

2024 年澳大利亚黄金会议是一场为期 2 1/2 天的完全沉浸式体验，您将听到国际知名的主题演讲者、澳大利亚证券交易所上市公司的演讲以及关于专家目前正在做什么的小组讨论。 世界各地的政府正在以惊人的速度印制纸币，我们希望您能够走在这场游戏的前面。

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