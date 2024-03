Le conseil consultatif se concentre sur la Conference australienne sur l'or de 2024

Sydney, Mar 19, 2024 AEST (ABN Newswire) - Le premier rassemblement australien consacre au metal le plus precieux au monde - l'Australian Gold Conference 2024 - accueille de nouveaux membres du conseil consultatif qui rejoignent les acteurs cles de l'industrie de longue date afin de garantir que l'attention et les discussions soient de premier ordre au niveau mondial.



"Il ne s'agit pas simplement d'une tournee de presentation pour les investisseurs ou d'une conference minière de plus", a declare Kerry Stevenson, fondateur et PDG de l'Australian Gold Conference. "Le prix record de l'or, la volatilite de la production et les changements geopolitiques rapides signifient que nous avons une plus grande responsabilite envers les producteurs, les commerçants et les investisseurs."



La 14e Conference annuelle sur l'or australien aura lieu à Crown Towers, Sydney, du 26 au 28 août 2024.



"Le rôle de l'or dans le système monetaire mondial devient de plus en plus evident", a declare Barry Dawes, president executif de Martin Place Securities. "L'or est intemporel et tout le monde doit s'interesser à son importance durable en matière de monnaie saine."



« L'AGC reste unique dans la mesure où elle couvre toute la gamme d'un seul marche, d'un seul produit », confirme Sean Russo, co-directeur general et directeur chez Noah's Rule. « Explorateurs, producteurs, raffineurs, marchands de lingots, developpeurs d'or numerique et analystes de marche chevronnes, tous sous un même toit partageant une même passion : l'or !



"C'est vraiment le seul rassemblement d'excellence en Australie pour aider à comprendre le rôle de l'or dans l'economie", ajoute Jane Noble, responsable des adhesions à l'Association des societes minières et d'exploration. "Comme l'or, l'AGC joue un rôle important à la fois dans l'economie mondiale et dans le paysage economique australien."



"Les prix records de l'or suscitent un regain d'attention des investisseurs vers les actions aurifères", declare Alexander Scanlon, directeur general de Barton Gold. "L'AGC innove continuellement et l'evenement social de lancement de cette annee annoncera un nouveau style dore."



« Ce qui distingue veritablement l'AGC, c'est sa capacite à combiner des informations essentielles sur l'industrie avec une atmosphère amusante et dynamique », declare Ruchelle Erratt, responsable de la reussite client chez IRM. "Il est rare de trouver un evenement qui fournit des informations precieuses tout en favorisant un sentiment d'enthousiasme et de communaute."



« Une connaissance unique du marche et un excellent reseautage signifient des connexions inegalees avec les principaux acteurs de l'industrie », declare Christine Coonan, consultante chez CC Metals. "Vous ne pouvez pas imprimer de l'or, mais vous pouvez vous eduquer et vous responsabiliser en etant là."



"Du point de vue de la fabrication de machines pour le raffinage des metaux precieux et la bijouterie, c'est inestimable", confirme Victoria Arrellano, directrice du marketing chez PMT Refinery. "AGC relie toute la chaîne de l'industrie aurifère : extraction, raffinage, fabrication, investissement, vente et technologie."



« Les Gold Industry Awards offrent une reconnaissance bien meritee à ceux qui ont eu un impact significatif sur l'industrie aurifère australienne », declare Bronwyn Parry, directeur general des relations d'entreprise et externes chez Kingsgate Consolidated. "Les prix celèbrent des exemples d'ingeniosite, de passion et de tenacite, etablissant la norme d'excellence et inspirant les realisations futures."



Le nouveau programme sera annonce prochainement.



CONSEIL CONSULTATIF DE LA CONFÉRENCE AUSTRALIENNE SUR L'OR 2024



ALEXANDER SCANLON, directeur general et PDG, Barton Gold ( ASX:BGD )

CHRISTINE COONAN, CC Metaux

ROB CURTIS, directeur des investissements, EMR Capital

BARRY DAWES, president executif, Martin Place Securities

SEAN RUSSO, directeur principal et directeur general, Noah's Rule

JANE NOBLE, responsable des adhesions et des parrainages, AMEC

DAVID MARSHALL, innovateur disruptif

RUCHELLE ERRATT, Responsable du succès client, IRM

JORDANIE ÉLISÉO. Directeur general, ABC Bullion

MARK BAINBRIDGE, directeur general, Bullion Traders Australie

BARRY FITZGERALD, journaliste independant

VICTORIA ARRELLANO, responsable marketing, raffinerie PMT

BRONWYN PARRY, directeur general des relations d'entreprise et externes, Kingsgate Consolidated ( ASX:KCN )





A propos The Australian Gold Conference





L'Australian Gold Conference 2024 est le SEUL événement en Australie qui rassemble tous les aspects du secteur des métaux précieux et donne aux gens la chance de bien comprendre la place que les métaux précieux devraient occuper dans les portefeuilles. Les dates pour 2024 sont du lundi 26 août au mercredi 28 août



L'Australian Gold Conference 2024 est une expérience entièrement immersive de deux jours et demi au cours de laquelle vous entendrez des conférenciers de renommée internationale, des sociétés cotées à l'ASX et des tables rondes sur ce que font actuellement les experts. Les gouvernements du monde entier impriment du papier-monnaie à un rythme effréné et nous voulons que vous ayez une longueur d’avance.

Related Companies