资源新星投资者介绍
Perth, 2024年9月4日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 很高兴地通知股东和投资者，其董事总经理/首席执行官将出席 2024 年 9 月 3 日星期二和 4 日星期三举行的资源新星黄金海岸投资者大会。
董事总经理 Shane Pike 将于 2024 年 9 月 4 日星期三下午介绍公司的活动和展望。
会议将进行现场直播，股东和投资者可以亲临现场或通过会议直播在线参加。投资者参加直播或亲临现场活动均免费，但必须注册。
会议地点：
RACV 皇家松树度假村，Ross St, Benowa QLD 4217
注册详细信息：
https://www.abnnewswire.net/lnk/1L6917U6
演讲结束后，我们将通过线上会议平台向所有注册参会者发送演讲录音，编辑版本将于活动结束后在公司网站及其他平台上发布。
建议网上投资者在演示开始前进行预先注册。
*如需查看演示幻灯片，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/UGKADS5D
内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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