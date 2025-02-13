

公司介绍

Perth, 2025年2月13日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) ( ARWMF:OTCMKTS ) 很高兴提供更新的公司演示文稿，该演示文稿将由 Arrow 董事总经理 David Flanagan 在今天（2025 年 2 月 13 日，星期四）在布里斯班举行的资源新星夏季系列会议上发表。



欢迎股东、投资者、券商、基金经理及媒体以亲临或线上方式报名出席本次会议：



现场活动 - 布里斯班中央索菲特酒店，Turbot 街

https://www.rrsinvestor.com/events



活动直播 - 虚拟

https://www.bigmarker.com/series/rrs-summer-series-brisbane-l1/series_summit



*如需查看公司介绍，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/V1K01SF9





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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