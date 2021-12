鑽探確認Rosella礦化深度延伸

Sydney, 2021年12月3日, AEST (ABN Newswire) - Vango Mining Limited ( ASX:VAN ) 很高興地,可能地,公司在西澳大利亞中西部的Marymia 的Marymia 項目(Marymia,該項目)該以露天礦為重點的鑽探點活動將進一步減少黃金沖突。最新結果來自 Rosella 靶場燒烤區的兩個孔(圖 3*)。羅塞拉露天我可知公告(ASX,2021年11月24日),sella被解釋為外星鸚鵡露天礦坑(1*)的斷層連續,這可能會帶來無限的拓展開發和兩個露天礦壘羅瑟拉金的礦化沿基岩內的中等偏重形成了形成性,並在某些地方與沈積物接觸附近。萬戈目前的鑽探已成功案例了Rosella 深部金礦化的連續性(圖1和圖2*)。目前在Rosella的鑽探結果包括:o 1m at 4.0 g/t Au from 54m in VRORC0001o 3m at 10.0 g/t Au from 80m in VRORC0001 incl 1m @ 27.0 g/t Au from 80mo 2m @ 1.2 g/t Au from 89m in VRORC0002o 1m @ 2.2 g/t Au from 50m in VRORC0003o 3m @ 2.6 g/t Au from 101m in VRORC0003 incl 1m @ 6.7 g/t Au from 102mo 11m at 4 g/t Au from 83m in VRORC0004 incl. 6m 6.6 g/t Au from 85m對這些結果進行調查,可以確定該地區經濟的資源,並在必要的完成進一步鑽探。之前在Rosella的鑽探還提供了多款高品黃金交叉口。突出的歷史成果包括:o 8m at 10.5 g/t Au from 44m in RODD0062o 7m 5.3 g/t Au 從 83m 到 RORC0031 包括。 1m 29.7 g/t Au from 86mo 2m at 4.4 g/t Au from 24m in PBP01339o 在 2.8 g/t Au 時為 5m,從 PBR1749 中的 71mo 5m 5.4 g/t Au 從 PBRC0022 中的 59m 起,包括。 3m 1.4 g/t Au 從 61mo 8m at 3.6 g/t Au from 69m in RORC0030o 12m at 2.1 g/t Au from 76m in RORC0032o 8m at 3.7 g/t Au from 81m in RORC00342021年鑽探活動進展和階段步驟萬戈在2021年的鑽探活動中瞄準了11個優先燒烤礦。作業。所有11個已經燒烤礦的第一階段鑽探完成,包括8,914米56個孔的RC鑽探。結果。其他四個露天礦的鑽探結果將在可用時間逐步發布。Vango計劃在所有目標進行第一階段的鑽探,從完成的第一輪鑽探中取得積極成果,以測試金礦化的進一步擴展,以增加Marymia資源基礎。*要查看和表格數字,請訪問:內容關於: Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) 是一家礦產勘探礦業公司,其雄心是通過在西澳大利亞中西部地區開發 100% 擁有的 Marymia 金礦項目 (Marymia),成為西澳的高品位金礦商。該項目包括超過 300 公里的 45 個已授予的採礦租約。它擁有已建立的 1Moz @ 3g/t Au 高品位資源,以 Trident 礦床為支撐,其資源量為 410koz @ 8g/t Au,在深度/沿走向立即延伸。Marymia 項目有潛力成為澳大利亞最大的高檔生產商之一。 Marymia 地區的綠石帶包括六個主要的黃金走廊,這些走廊在超過 100m 的深度時基本上未經測試,並得到了廣泛的鑽井和地球物理數據庫的支持。 1992 年至 2001 年之間的先前採礦活動幾乎全部來自露天礦,生產了 580,000 盎司黃金。Vango 專注於發展其高品位黃金資源,以支持 Marymia 擬議的獨立金礦開采和生產運營。該項目位於罷工沿線,緊鄰高級黃金 (CVE:SGI) Plutonic 金礦以北,該礦已生產超過 5.5Moz 的黃金。