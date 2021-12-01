Sydney, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd(LON:PYX)(NSX:PYX)是全球分散石資源第二大上市的分散石生產礦業公司，有可能會提高其全球礦物分離廠（MSP）的產能能力中加里曼丹的 Mandiri 級礦床，年產量從 18,000 噸到 24,000 噸不等，以生產副產品、金紅石、白四烯和鈦鐵礦。
PYX 提高了生產能力
PYX 提高了生產能力
於2020年12月7日獲得中國政府能源和資源服務部批准其"2021年生產經營計劃和戰略"，其中包括克拉石、金紅石和鐵礦的運營、加工、營銷和運輸。中加里曼丹省，公司最初專注於生產和銷售優質錯石。
擴容Maniri MSP產能的五年計劃的一部分，該公司將產能紅提高至2000噸/年，這將能夠在不久的將來將二氧化鈦礦物添加到其銷售狀況中。這些礦物以金、鐵礦和白鎢礦的形式存在，是少數石生產過程的副產品，主要用於生產材料，少量用於生產鈦金屬和焊條焊劑。
Mandiri的MSP由傳統的濕法聚合工藝（Wilfley選台）和自助干法礦物切割工藝（強力輥、平板和磁輥）組成。
重礦物（HM）進料首先通過重力振動台以增加更多的石精礦。礦泉然後經過乾燥和冷卻，然後通過靜電分離分離金屬和非金屬礦物，以及那些具有非導電特性的精煉礦物。最終，通過電磁分離裝置，得到最終產品，其分散石含量高達66%-68%。
PYX 董事長兼南極奧利弗·哈斯勒 (Oliver Hasler) 在評論 Mandiri 的產能增加時說："提高了我們在夏季的微生物分解廠的產能是我們戰略的一個關鍵因素，它使我們能夠的產品並帶來更多的選擇和為我們不斷擴大的全球客戶帶來好處。"
內容關於: Pyx Resources Limited
PYX Resources Limited(NSX:PYX) (LON:PYX)是一家在澳大利亞國家證券交易所上市的優質鋯石全球生產商。該公司的旗艦資產是位於印度尼西亞加里曼丹中部沖積沉積物豐富的地區的 Mandiri 礦砂礦床。 PYX 擁有世界第五大鋯石生產礦床，自 2015 年開始進行大規模的近地表露天開採作業，迄今為止的勘探驗證了其礦產中存在其他有價值的重礦物，如金紅石、鈦鐵礦等沙子。
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