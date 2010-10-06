Melbourne, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) 很高興提供其擁有所有權的 Snow Lake Resources (Snow Lake) 湯普森兄弟項目的最新情況。
雪湖電更新
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Snow Lake Lithium 膨脹擴大其在尼托巴省的土地持有量
Snow Lake Resources Ltd.（納斯達克股票代碼：LITM）（"Snow Lake"）是通過在包含其鋰資源的當前流行的另外一個地方其他省，加拿大在尼托巴的勘探資產增加了大量土地的草木塊包括22個或7,875個新圖從而（3,187）的土地，將雪湖的總產量增加到21,703鏈接（8,783 遺傳）（參見下面的1.0）。次一顆，雪湖之前擁有13,828個（5,596個蘑菇）的權益，而Herb是一小部分代表公司的勘探要求，以打算計增加了57%。
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內容關於: Nova Minerals Limited
Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) 是位於 Tintina 金礦帶的旗艦 Estelle Gold 區的活躍探索者和開發商。 Nova 的戰略是大幅增加 Korbel 勘探區當前的 4.7Moz 資源。隨後，通過將 Korbel 轉向生產，同時增加 Estelle 黃金區內目標管道的資源基礎，繼續鎖定價值。 Nova Minerals 還對 Snow Lake Resources Ltd（Thompson Brothers Lithium Project）、Torian Resources Ltd (ASX:TNR) 和 RotorX Aircraft Manufacturing Co. 進行戰略投資。
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