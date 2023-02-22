瓦力氣田的第一批天然氣
Melbourne, 2023年2月22日, AEST (ABN Newswire) - Vintage Energy Ltd (ASX:VEN)，50% 的權益持有人和 ATP 2021 合資企業的運營商（其他權益持有人：Metgasco Ltd，25%；和 Bridgeport (Cooper Basin) Pty Ltd，25%）建議從Vali 氣田於 2023 年 2 月 21 日星期二開工。
Vali 根據與 AGL Energy Limited（"AGL"）的長期天然氣供應協議向澳大利亞東部供應天然氣。該油田是過去十年庫珀盆地發現的較大天然氣之一，經獨立認證，已探明和可能的天然氣儲量為 101 拍焦耳 (PJ)（Vintage 份額為 50.5 PJ）。根據 Vintage 的首份天然氣合同，從油田啟動到 2026 年底，Vali 將向 AGL 供應估計 9 PJ 至 16 PJ 的天然氣。
"首次生產和首次創收對每家公司來說都是具有里程碑意義的事件，"Vintage 董事總經理尼爾·吉賓斯 (Neil Gibbins) 說。
"對於一家勘探公司來說，達到這一點是值得注意的，更不用說在上市後的四年半內了。這一成就得益於許多人的支持和貢獻，首先是我們的股東和 ATP 2021 合資企業。努力和我們的員工和承包商保持警惕，保持了 LTI 和無環境事故記錄。面對 Covid 帶來的障礙和中斷以及隨之而來的供應鏈問題，他們的堅持使項目得以取得進展。
"AGL 表示願意加強並鼓勵新供應的新參與者；這是東海岸天然氣市場迫切需要的。通過預付合資企業 1500 萬美元，AGL 使 Vali 比其他方式更早上線與 AGL 簽訂的長期供應協議對於 Vintage 獲得投入該項目所需的資金至關重要。
"我要感謝昆士蘭州政府在促進 Vali 氣田的發現、評估和連接方面所提供的支持和發揮的作用。要感謝南澳大利亞州政府和 Cooper Basin Joint Venture 在實現整合方面發揮的作用進入 Moomba 天然氣收集網絡。
"我們預計 Vali 和附近的 Odin 氣田將在多年內向澳大利亞東部供應天然氣。為這些首批流量安裝的設施和管道將成為未來幾年全面油田開發的初步生產解決方案。"吉賓斯先生說。
Vintage 沒有承包該油田的大部分天然氣儲量，因為它通過現有的三口井對該油田的生產儲層有了透徹的了解。在前 6 - 9 個月的生產中獲得的理解將為 Vali 未簽約天然氣的完整油田開發計劃和營銷的準備提供信息，該天然氣目前為 85 PJ（總產量，Vintage 份額為 42.5 PJ）。 Odin 氣田（位於 Vali 以西約 7 公里處）已被獨立認證為含有約 40 PJ 天然氣的 2C 資源（Vintage share 19 PJ）。
Vintage 於 2018 年 9 月在 ASX 上市，其戰略是應對澳大利亞東部天然氣供應中可預見的機遇，其董事會和管理團隊在澳大利亞尋找和開發石油和天然氣方面得到證明。
來自 Vali 的天然氣通過最近在現場安裝和調試的設施進行初步分離和計量，從那裡運輸到貝克勒的 Moomba 天然氣收集網絡。銷售前在 Moomba 工廠進行加工。
Vali-1 目前正在 Patchawarra 地層生產，儘管該井已經作為雙生產井完工，具有從 Toolachee 地層生產的能力。
將 Vali-3 然後 Vali-2 投入調試的工作仍在繼續。目前的預期是 3 月初 Vali-3 和當月晚些時候 Vali-2 的第一批天然氣。
"這個初始生產評估階段的重點將是評估和學習每口井中各個生產儲層的性能，而不是短期產量最大化。
吉賓斯先生說："到本日曆年的下半年，我們預計能夠為該油田勾勒出最具增值價值的開發計劃，以及我們可以推向市場的擴大天然氣供應的規模和概況。"
奧丁
將附近的奧丁氣田與市場連接起來的工作一直在推進。將油田連接到 Vali-Beckler 管道的 Fiberspar 管道已經鋪設。連接上的 FEED 已經開始。
該鏈接將提供臨時加速連接，使 Odin 天然氣能夠盡快流向東海岸市場。
Odin 預計將在 2023 年第三季度通過臨時加速連接提供供應。
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內容關於: Vintage Energy Ltd
Vintage Energy Ltd (ASX:VEN) 的成立主要是為了在但不限於澳大利亞境內收購、勘探和開發能源資產，以利用普遍有利的能源定價前景。
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