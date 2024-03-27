

大西部投資者網路研討會展示邀請

Perth, 2024年3月27日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 很高興能參加 Euroz Hartleys 的 Amplify 網路研討會。



我們邀請投資者和股東於 3 月 27 日星期三上午 10:50（AWST）參加，Great Western 董事總經理 Shane Pike 的發言，他概述了公司近期的主要推動因素。



Great Western的市值曼哈頓2100萬美元即將在西澳Meekatharra附近鑽探兩個引人注目的銅礦目標。地球物理和採樣顯示，這些目標與附近Sandfire世界著名的DeGrussa銅礦具有許多關鍵相同之處特徵。



除了這些與DeGrussa類似的礦體之外，Great Western還準備鑽探澳大利亞兩個最大的銅金礦目標。地球物理學家展示了這些西澳目標以任意標準的樣式都是巨大的，被稱為"橢圓形"形"和"橢圓形南"，有可能為大西部股東創造巨大的價值。



若要報名參加網路研討會，請造訪：

https://www.abnnewswire.net/lnk/5J07300X



日期：2024年3月27日週三

時間：上午10點（AWST）



註冊網路研討會後，您將收到一封確認電子郵件，其中包含有關如何加入的進一步說明。





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家銅、金和鎳勘探公司，在西澳大利亞多產的礦區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權勘探不足或幾乎未經勘探。我們目前正在進行多個專案的現場工作計劃，資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿作用。

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