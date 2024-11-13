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2024年11月努沙礦業大會演講
2024年11月努沙礦業大會演講

Perth, 2024年11月13日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (googlechartASX:GTE) 很高興地通知股東和投資者，其董事總經理 Shane Pike 將出席 2024 年 11 月 13 日星期三至 2024 年 11 月 15 日星期五舉行的努薩礦業會議。

董事總經理Shane Pike將於2024年11月13日週三下午2:10提供有關公司活動和前景的最新資訊。

本次大會將進行現場直播，股東和投資者可以親自到現場或透過大會直播虛擬參加。

會議地點：Peppers Noosa Resort, 33A Viewland Drive, Noosa Heads。

現場觀看現場會議，請訪問：
https://www.abnnewswire.net/lnk/1F4G7INC

*如需查看會議演示文稿，請造訪：
https://abnnewswire.net/lnk/H55W806M


內容關於: Great Western Exploration Limited

Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

https://twitter.com/GreatWesternEx https://www.linkedin.com/company/great-western-exploration-limited abnnewswire.com 


聯絡
肖恩·派克
常務董事
大西部勘探有限公司
電話：08 6311 2852
信箱: enquiries@greatwestex.com.au

保羅·阿姆斯特朗
投資者和媒體關係
閱讀公司
電子郵件: paul@readcorporate.com.au



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