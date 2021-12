Bohrungen bestätigen die Erweiterung der Rosella-Mineralisierung in der Tiefe

Sydney, Dec 3, 2021 AEST (ABN Newswire) - Vango Mining Limited ( ASX:VAN ) freut sich, weitere Gold-Durchschnitte aus seinen laufenden, im Tagebau fokussierten Bohrkampagnen auf dem Vorzeige-Goldprojekt Marymia (Marymia, das Projekt) des Unternehmens im Mittleren Westen von Westaustralien bekannt zu geben.Die neuesten Ergebnisse stammen aus den verbleibenden zwei Bohrlöchern im Tagebauziel Rosella (Abbildung 3*).Rosella TagebauGemäß der vorherigen Ankündigung (ASX-Ankündigung, 24. November 2021) wird Rosella als eine fehlerhafte Fortsetzung des angrenzenden Parrot Open Pit (Abbildung 1*) interpretiert, die das Potenzial für eine groß angelegte Tagebauentwicklung bieten könnte und Bergbau über die beiden Tagebaue. Die Goldmineralisierung bei Rosella ist entlang einer mäßig nach Nordwesten einfallenden Struktur innerhalb von Mafischen und stellenweise in der Nähe des Kontakts mit Sedimenten gut definiert.Die aktuellen Bohrungen von Vango haben die Kontinuität der Goldmineralisierung in der Tiefe bei Rosella erfolgreich bestätigt (Abbildungen 1 und 2*). Die Ergebnisse der aktuellen Bohrungen bei Rosella umfassen:o 1m mit 4,0 g/t Au aus 54m in VRORC0001o 3 m mit 10,0 g/t Au aus 80 m in VRORC0001 inkl. 1 m mit 27,0 g/t Au aus 80 mo 2 m mit 1,2 g/t Au aus 89 m in VRORC0002o 1 m mit 2,2 g/t Au aus 50 m in VRORC0003o 3 m mit 2,6 g/t Au aus 101 m in VRORC0003 inkl. 1 m mit 6,7 g/t Au aus 102 mo 11m mit 4 g/t Au aus 83m in VRORC0004 inkl. 6 m mit 6,6 g/t Au aus 85 mDiese Ergebnisse werden überprüft, um die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass in dem Gebiet wirtschaftliche Ressourcen definiert werden, wobei gegebenenfalls weitere Bohrungen abgeschlossen werden.Frühere Bohrungen bei Rosella lieferten auch mehrere hochgradige Goldabschnitte. Zu den wichtigsten historischen Ergebnissen gehören:o 8 m mit 10,5 g/t Au aus 44 m in RODD0062o 7 m mit 5,3 g/t Au aus 83 m in RORC0031 inkl. 1 m mit 29,7 g/t Au aus 86 mo 2 m mit 4,4 g/t Au aus 24 m in PBP01339o 5 m mit 2,8 g/t Au aus 71 m in PBR1749o 5 m mit 5,4 g/t Au aus 59 m in PBRC0022 inkl. 3 m mit 1,4 g/t Au aus 61 mo 8 m mit 3,6 g/t Au von 69 m in RORC0030o 12 m mit 2,1 g/t Au aus 76 m in RORC0032o 8 m mit 3,7 g/t Au von 81 m in RORC0034Fortschritt der Bohrkampagne 2021 und nächste SchritteVango strebt in seiner Bohrkampagne 2021 11 vorrangige Tagebaue an. Die Bohrungen sollen die beträchtliche vorhandene Ressourcenbasis von Marymia um Ressourcen erweitern und der Ressourcenbasis von Marymia eine „kritische Masse" liefern, um einen geplanten eigenständigen Bergbaubetrieb auf dem Projekt zu unterstützen.Die erste Bohrphase in allen 11 Tagebauen wurde nun abgeschlossen und umfasste 8.914 Meter RC-Bohrungen in 56 Löchern. Alle Ergebnisse der ersten Bohrphase in den Tagebauen Skyhawk, Parrot, Apollo, Prickleys, Ibis, Exocet und Rosella wurden jetzt gemeldet. Die Ergebnisse der Bohrungen in den verbleibenden vier Tagebauen werden nach und nach veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.Vango plant, eine nachfolgende zweite Bohrphase bei allen Zielen durchzuführen, die positive Ergebnisse aus der abgeschlossenen ersten Bohrrunde liefern, um weitere Erweiterungen der Goldmineralisierung zu testen, um die Ressourcenbasis Marymia zu erweitern.*Um Tabellen und Abbildungen anzuzeigen, besuchen Sie bitte:Über Vango Mining LimitedVango Mining Limited (ASX:VAN) ist ein Bergbauunternehmen zur Exploration von Mineralien mit dem Ziel, durch die Entwicklung des zu 100 % im Besitz befindlichen Marymia-Goldprojekts (Marymia) im mittleren Westen von Westaustralien ein hochgradiger Goldbergbaubetrieb in WA zu werden. Das Projekt umfasst 45 gewährte Bergbaupachtverträge über 300 km. Es verfügt über eine etablierte hochgradige Ressource von 1 Moz @ 3 g/t Au, die von der Trident-Lagerstätte untermauert wird, deren Ressource 410 koz @ 8 g/t Au beträgt, wobei unmittelbare Erweiterungen in der Tiefe/entlang des Streichens offen sind.Das Marymia-Projekt hat das Potenzial, einer der größten Qualitätsproduzenten Australiens zu werden. Der Greenstone Belt in der Marymia-Region umfasst sechs große Goldkorridore, die über 100 m Tiefe hinaus weitgehend unerprobt bleiben – unterstützt durch eine umfangreiche Bohr- und geophysikalische Datenbank. Der frühere Abbau zwischen 1992 und 2001 produzierte 580.000 Unzen Gold fast ausschließlich aus Tagebauen.Vango konzentriert sich auf den Ausbau seiner hochgradigen Goldressource, um einen geplanten eigenständigen Goldabbau- und -produktionsbetrieb bei Marymia zu unterstützen. Das Projekt befindet sich entlang des Streichens, unmittelbar nördlich von Superior Golds (CVE:SGI) Plutonic Goldmine, die mehr als 5,5 Mio. Unzen Gold produziert hat.