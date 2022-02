PlayUp beschleunigt US-Marktwachstum

Las Vegas, NV, Jan 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - Nach der Ernennung des bekannten Branchenexperten Dennis Drazin zum US-Vorsitzenden freut sich PlayUp, die Ernennung von Herrn Art Hamilton zum Chief Financial Officer der USA bekannt zu geben. Herr Hamilton bringt bedeutende Erfahrungen aus den USA in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Geschäftsentwicklung, Finanzbudgetierung, strategische Planung, IFRS und US GAAP, Wachstumsstrategien, Projekt- und Programmmanagement und Geschäftsanalysen mit zu PlayUp. Zuvor arbeitete er mit dem Wettveteranen und PlayUp-Aktionär Matt Davey bei der NYX Gaming Group zusammen, die an der TSX notierte, OpenBet erwarb und schließlich an Scientific Games verkaufte.Strategische InvestitionPlayUp hat sich im vierten Quartal 2021 eine Investition in Höhe von 35,0 Millionen USD von Sam Bankman Frieds Krypto-Börse FTX gesichert. Diese Finanzierungsrunde wird in erster Linie dazu dienen, den US-Marktzugang von PlayUp zu beschleunigen. Zusätzlich zu ihrer Investition in PlayUp hat FTX in den letzten zwölf Monaten aktiv in Partnerschaften und Endorsement-Deals im Sport- und E-Sport-Bereich investiert.Ramnik Arora, Head of Product bei FTX, sagte: „Wir freuen uns über eine Investition in PlayUp" und „wir glauben, dass PlayUp sich an einem entscheidenden Moment auf seiner unternehmerischen Reise befindet."US-MarkteintrittsdatenNach dem Start von PlayUp im Oktober auf dem Sportwettenmarkt in New Jersey nimmt die Dynamik weiter zu, wobei jüngste Berichte von Eilers und Krejcik zeigen, dass PlayUp in seinem ersten Monat einen Marktanteil von 0,6 % erzielte und es zu den Top 10 der Betreiber im Bundesstaat machte.Fortschritte beim Zugang zum US-MarktPlayUp hat in den letzten zwölf Monaten erhebliche Fortschritte beim US-Marktzugang gemacht und wird mehrere neue Marktzugangsverträge bekannt geben, die nun im Januar 2022 abgeschlossen werden.Daniel Simic, CEO von PlayUp Global, sagte: „Wir sind mit dem Fortschritt unseres US-Markteintritts sehr zufrieden.Über PlayUpPlayUp ist eine Unterhaltungs- und Technologiegruppe der nächsten Generation, die das Leben ihrer Kunden bereichert, indem sie einen unterhaltsamen, lohnenden und verantwortungsvollen Online-Wettdienst anbietet. Im Kern entwickelt PlayUp innovative Wetttechnologien im eigenen Haus, um seine Marken zu stärken und erstklassige Benutzererlebnisse zu bieten. Seine Energie konzentriert sich darauf, die Bedürfnisse engagierter und leidenschaftlicher Benutzer zu erfüllen, die eine tiefere Verbindung zu den Spielen suchen, die sie spielen.Die Mission von PlayUp ist es, Online-Wetten auf einer Plattform zu vereinen, einschließlich Sportwetten, Rennen mit festen Quoten (Pferde und Windhunde), iGaming, Esports und Daily Fantasy Sports (DFS), wo es jetzt Australiens größte und tatsächlich einige der größten Preispools der Welt beherbergt bei wettbewerbsorientierten Peer-to-Peer-Online-Wetten.Das Unternehmen besitzt Online-Wettlizenzen in mehreren Gerichtsbarkeiten und ist derzeit in Australien, Neuseeland, Indien und mehreren regulierten US-Bundesstaaten tätig.