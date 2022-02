VCEX (Venture Capital Exchange) Neuestes Angebot

Perth, Feb 1, 2022 AEST (ABN Newswire) - VCEX Pty Ltd freut sich, die Kapitalerhöhungsangebote seiner letzten beiden Unternehmen für Aviation H2 Ltd und SGR Systems Pty Ltd bekannt zu geben.Über Luftfahrt H2Ein in australischem Besitz befindliches und gegründetes Unternehmen, das von Liberty Energy Capital finanziert wird. Wir revolutionieren den Luftfahrtmarkt durch Technologien, die umweltfreundliche wasserstoffbetriebene Flugzeuge zu einer Möglichkeit für eine Industrie machen, die eine erhebliche Menge an CO2 zu den globalen Emissionen beiträgt.Eine seltene Gelegenheit, Teil einer australischen ersten Technologie zu sein, die Luftfahrtstandards neu definieren und eine Industrie im Wert von über 330 Milliarden US-Dollar dekarbonisieren soll. Das Aviation H2-Team aus weltbekannten Ingenieuren erwartet, in den nächsten 18 Monaten ein Flugzeug mit grünem Wasserstoffantrieb in den Himmel zu bringen.Über SGR-SystemeEin Goldrückgewinnungsunternehmen, das Goldrückgewinnungssysteme baut und betreibt, um auf gestrandete und kleine hochgradige Ressourcen abzuzielen, die historisch gesehen zu klein für größere Bergbauunternehmen sind und für kleine Betreiber nicht möglich sind, sie effektiv zu gewinnen.SGR Systems ist ein von Prospektoren geführtes kleines Bergbauunternehmen, das bereits Gold produziert. Viele Unternehmen explorieren und listen Ressourcen in Gramm pro Tonne (gpt) im Boden auf. Kaum jemand kommt jemals in die Produktionsphase, um aus den im Boden gebundenen Mengen lebensfähiges Gold zu produzieren.Unser Ansatz war praktisch, um die Exploration zu erreichen UND gleichzeitig Gold zu produzieren, das mit der Exploration der Pacht verbunden ist. Es wurde ein neuer Ansatz verfolgt, um auf historische Abbaustätten zu zielen, die gutes Gold produziert haben, und indem man sich von den Oldtimern einen Vorsprung verschafft - als Ausgangspunkt, um das zu verarbeiten, was sie hinterlassen haben - zu erkunden, wo sie aufgehört haben, und mit modernen Maschinen die Fähigkeit zu erweitern Gold zurückzugewinnen.Die erste Anlage wurde installiert und ist seit 5 Monaten in Betrieb und produziert Gold, während weitere Bohrungen, Exploration und Erschließung des Bodens im Gange sind. Nicht nur ein Cashflow, sondern auch ein besseres Verständnis des Bodens, des Erzes und der Metallurgie durch eine Arbeitsplattform mit kleinen Testgruben und Massenproben.Über VCEXVCEX Australia wurde entwickelt, um Unternehmen Dienstleistungen anzubieten, um Kapital zu beschaffen und Aktien zu handeln, ohne an der Hauptbörse notiert zu sein. Es wird mit einer direkten digitalen Verbindung zum ASIC entwickelt und - als automatisierter ASIC (Agent