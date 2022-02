Einführung des Produktnamens Silumina-Anoden

Perth, Jan 27, 2022 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) freut sich bekannt zu geben, dass es den Produktnamen Silumina AnodesTM für sein mit Aluminiumoxid beschichtetes Silizium/Graphit-Lithiumionen-Batterieanodenmaterial eingeführt und registriert hat.Basierend auf den Testarbeiten von Altech wird erwartet, dass sein Produkt Silumina AnodesTM die Herstellung von Batterieanoden ermöglicht, die, wenn sie in eine Lithium-Ionen-Batterie eingebaut werden, zu einer Batterie führen, die eine höhere Energiespeicherkapazität nach Volumen und Gewicht im Vergleich zu einer Batterie hat, die verwendet wird die etablierte Batterieanode nur aus Graphit. Der Hauptunterscheidungspunkt von Silumina AnodesTM besteht darin, dass es sich um ein Verbundmaterial aus Silizium- und Graphitpartikeln handelt, die mit Aluminiumoxid beschichtet wurden, wobei Altechs proprietäre Aluminiumoxid-Beschichtungstechnologie verwendet wird.In seinem Forschungs- und Entwicklungslabor in Perth hat Altech seine Aluminiumoxid-Beschichtungstechnologie erfolgreich sowohl auf Silizium- als auch auf Graphitpartikel angewendet, die typisch für solche sind, die in der Anode von Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Die Labortestarbeit von Altech hat gezeigt, dass eine Lithium-Ionen-Batterie, die eine Anode verwendet, die aus Verbundgraphit und mit Aluminiumoxid beschichteten Siliziumpartikeln besteht, im Vergleich zu einer herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie, die nur Graphit verwendet, eine verbesserte Batterieenergiekapazität, Energiespeicherung, Lebensdauer und Leistung aufweist Anode (die etablierte Technologie).Am 25. November 2021 gab das Unternehmen einen bedeutenden Durchbruch bekannt, der seinem Forschungs- und Entwicklungslabor in Perth, Westaustralien, gelungen ist. Nach fast 12 Monaten herausfordernder Arbeit „durchbrach das RandD-Team die Siliziumbarriere" und produzierte erfolgreich eine Reihe von Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, die beim Testen eine um etwa 30 % höhere Energiespeicherkapazität im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien nur aus Graphit zeigten Anodenmaterial.Um seinen Durchbruch zu erzielen, kombinierte Altech erfolgreich Siliziumpartikel, die mit seiner innovativen proprietären Beschichtungstechnologie behandelt worden waren, mit regulären Graphitpartikeln in Batteriequalität, um eine Elektrode für Lithium-Ionen-Batterien herzustellen, die eine Verbundanode aus Graphit und Silizium enthielt. Im eingeschalteten Zustand hielten diese Materialien 30 % mehr Kapazität im Vergleich zu einem herkömmlichen Anodenmaterial, das nur aus Graphit besteht. Auch die bisher ungelösten Hindernisse für die Verwendung von Silizium in Anoden von Lithium-Ionen-Batterien waren das Quellen von Siliziumpartikeln; unerschwinglicher Kapazitätsverlust im ersten Zyklus von bis zu 50 %; und schneller Batterieabbau bei jedem Lade- und Entladezyklus. Jedes dieser Probleme wurde auch während der Labortests von Altechs Anoden aus Graphit/Silizium-Verbundbatterien gelöst. Wichtig ist, dass die Batterien über längere Zeiträume eine extrem gute Stabilität und Zyklenleistung zeigten.Die Lithium-Ionen-Batterieindustrie hat erkannt, dass der erforderliche Schritt zur Erhöhung der Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien und zur Reduzierung der Kosten darin besteht, Silizium in Batterieanoden einzuführen, da Silizium im Vergleich zu Graphit eine etwa zehnmal höhere Energiespeicherkapazität aufweist. Siliziummetall wurde als das vielversprechendste Anodenmaterial für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien identifiziert. Bisher konnte Silizium jedoch aufgrund zweier entscheidender Nachteile nicht in kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Erstens dehnen sich Siliziumpartikel während des Ladevorgangs um bis zu 300 % ihres Volumens aus, was zu Partikelschwellungen, Brüchen und schließlich zum Ausfall der Batterie führt. Die zweite Herausforderung besteht darin, dass Silizium einen hohen Prozentsatz der Lithium-Ionen in einer Batterie deaktiviert. Lithium-Ionen werden durch das Silizium inaktiviert, wodurch die Batterieleistung und -lebensdauer sofort reduziert werden. Die Industrie befindet sich in einem Wettlauf, um die Siliziumbarriere zu durchbrechen.Die potenziell bahnbrechende Technologie von Altech hat gezeigt, dass Siliziumpartikel modifiziert werden können, um den Kapazitätsverlust zu beheben, der durch das Quellen und den Kapazitätsverlust im ersten Zyklus verursacht wird. In Phase 2 des geplanten RandD-Programms von Altech wird das Unternehmen bestrebt sein, die in der ersten Phase erreichte Energiesteigerung von 30 % zu verbessern.Über Altech Chemicals Ltd

Altech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) is aiming to become one of the world's leading suppliers of 99.99% (4N) high purity alumina (Al2O3) through the construction and operation of a 4,500tpa high purity alumina (HPA) processing plant at Johor, Malaysia. Feedstock for the plant will be sourced from the Company's 100%-owned kaolin deposit at Meckering, Western Australia and shipped to Malaysia.



HPA is a high-value, high margin and highly demanded product as it is the critical ingredient required for the production of synthetic sapphire. Synthetic sapphire is used in the manufacture of substrates for LED lights, semiconductor wafers used in the electronics industry, and scratch-resistant sapphire glass used for wristwatch faces, optical windows and smartphone components. Increasingly HPA is used by lithium-ion battery manufacturers as the coating on the battery's separator, which improves performance, longevity and safety of the battery. With global HPA demand approximately 19,000t (2018), it is estimated that this demand will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 30% (2018-2028); by 2028 HPA market demand will be approximately 272,000t, driven by the increasing adoption of LEDs worldwide as well as the demand for HPA by lithium-ion battery manufacturers to serve the surging electric vehicle market.