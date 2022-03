PlayUp Grows Texas Presence with Panther City Lacrosse Club Partnership

Las Vegas, NV, Feb 9, 2022 AEST (ABN Newswire) - PlayUp gab heute eine bahnbrechende Vereinbarung mit dem Panther City Lacrosse Club der National Lacrosse League (NLL) bekannt.Die Vereinbarung sieht vor, dass PlayUp der erste Sportspielpartner von Panther City wird. Die Beziehung macht PlayUp auch zum Gründungspartner von Panther City, Fantasy Sport-Partner und eSports-Partner, in einer Vereinbarung, die als die größte Team-Sponsoring-Vereinbarung in der Geschichte von NLL gilt.Das Abkommen enthält auch ein Marktzugangselement. Sollten Sportwetten in Zukunft in Texas legalisiert werden, könnte die Partnerschaft möglicherweise zu einem Marktzugang für PlayUp in einem der lukrativsten Märkte in den gesamten USA führen. Der Marktzugang würde davon abhängen, dass der Panther City Lacrosse Club eine Sportwettenlizenz erhält und ausstehenden erforderlichen behördlichen Genehmigungen.Die Partnerschaft stellt das erste Sponsoring von PlayUp in Texas dar und wird die folgenden Werbeelemente beinhalten, um die Markenbekanntheit bei texanischen Sportfans zu steigern:- Auffällige Logoplatzierung auf dem Panther-City-Trikot- Branding-Möglichkeiten auf dem Hintergrund des Medienbanners, der Team-Website und kommerzielle Möglichkeiten während lokal übertragener Spiele- VIP-Hospitality zur weiteren Verbesserung des unvergleichlichen Kundendienstangebots von PlayUp- Branding im Stadion, einschließlich einer Markenstation am Haupteingang, Logos auf dem Spielfeld und Tafelbeschilderung bei Heimspielen der regulären Saison und nach der SaisonPanther City spielt in der hochmodernen Dickies Arena in Fort Worth, Texas, und wird von einigen der prominentesten Namen des Sports angeführt. Der 25-jährige Sportindustrieführer Greg Bibb fungiert neben dem 20-jährigen Veteranen Bob Hamley als General Manager/Vizepräsident von Lacrosse Operations als President und CEO. Auf dem Spielfeld wird das Team von Head Coach Tracey Kelusky geleitet, einer 14-jährigen NLL-Veteranin, die 2016 in die NLL Hall of Fame aufgenommen wurde und zwei Meisterschaften gewann, während sie in der Liga spielte.Der Vorsitzende von PlayUp USA, Dennis Drazin, sagte, dass die Partnerschaft angesichts der großen Bevölkerung und der Liebe zum Sport in Texas eine entscheidende Rolle beim Wachstum der Marke PlayUp spielen würde.„Texas ist ein sich entwickelnder Staat in Bezug auf Sportwetten und sollte eine Legalisierung erfolgen, wollen wir sicherstellen, dass wir in der Lage sind, diese Gelegenheit zu maximieren. Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit Panther City, da sie PlayUp eine großartige Gelegenheit bietet, unsere Marke auszubauen und Kontakte zu knüpfen direkt mit Fans im ganzen Bundesstaat", sagte Drazin.Greg Bibb, President und CEO von Panther City, erklärte: „Wir freuen uns sehr, PlayUp als Partner des Panther City Lacrosse Club willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, unseren Fans die Marke PlayUp vorzustellen, und wir sind stolz darauf, den Namen PlayUp auf unserem Spieltrikot zu tragen."Über den Panther City Lacrosse ClubDer Panther City Lacrosse Club ist das 14. Mitglied der National Lacrosse League und spielt seine Heimspiele in der Dickies Arena in Fort Worth, Texas. Folgen Sie all unseren Social-Media-Kanälen, um über alles rund um Panther City auf Facebook, Twitter @PantherCityLax und Instagram @panthercitylax auf dem Laufenden zu bleiben.Über PlayUpPlayUp ist eine Unterhaltungs- und Technologiegruppe der nächsten Generation, die das Leben ihrer Kunden bereichert, indem sie einen unterhaltsamen, lohnenden und verantwortungsvollen Online-Wettdienst anbietet. Im Kern entwickelt PlayUp innovative Wetttechnologien im eigenen Haus, um seine Marken zu stärken und erstklassige Benutzererlebnisse zu bieten. Seine Energie konzentriert sich darauf, die Bedürfnisse engagierter und leidenschaftlicher Benutzer zu erfüllen, die eine tiefere Verbindung zu den Spielen suchen, die sie spielen.Die Mission von PlayUp ist es, Online-Wetten auf einer Plattform zu vereinen, einschließlich Sportwetten, Rennen mit festen Quoten (Pferde und Windhunde), iGaming, Esports und Daily Fantasy Sports (DFS), wo es jetzt Australiens größte und tatsächlich einige der größten Preispools der Welt beherbergt bei wettbewerbsorientierten Peer-to-Peer-Online-Wetten.Das Unternehmen besitzt Online-Wettlizenzen in mehreren Gerichtsbarkeiten und ist derzeit in Australien, Neuseeland, Indien und mehreren regulierten US-Bundesstaaten tätig.