Ánodo de densidad de energía 30% más alta logrado en LiB

Perth, Nov. 25, 2021 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) se complace en anunciar un avance significativo en la tecnología de baterías de iones de litio por parte de su laboratorio de investigación y desarrollo en Perth, Australia Occidental.Después de casi 12 meses de trabajo desafiante, Altech finalmente "rompió la barrera del silicio" y produjo y probó con éxito una serie de materiales de ánodo de batería de iones de litio que tienen ~ 30% más capacidad de retención en comparación con los materiales de ánodo de batería de ión de litio convencionales. Para lograr su avance, Altech combinó con éxito partículas de silicio que habían sido tratadas con su innovadora tecnología patentada, con grafito de grado de batería regular para producir un electrodo de batería de iones de litio que contiene un ánodo compuesto de grafito / silicio. Cuando se energizan, estos materiales tienen un 30% más de capacidad en comparación con un material de ánodo convencional de solo grafito. Luego, los materiales se sometieron a una serie de pruebas durante un período de tiempo, incluidos los ciclos de carga y descarga. De las pruebas de laboratorio, los impedimentos previamente no resueltos para el uso de silicio en ánodos de baterías de iones de litio son: hinchamiento de partículas de silicio; pérdida prohibitiva de capacidad en el primer ciclo de hasta el 50%; y la rápida degradación de la batería, pareció haberse superado sustancialmente durante las pruebas de Altech de las baterías compuestas de grafito / silicio.La industria de las baterías de iones de litio ha declarado que el cambio de paso necesario para aumentar la densidad de energía de la batería de iones de litio y reducir los costos es introducir silicio en los ánodos de la batería, ya que el silicio tiene ~ diez veces la capacidad de retención de energía en comparación con el grafito. El metal de silicio se identifica como el material de ánodo más prometedor para la próxima generación de baterías de iones de litio. Sin embargo, hasta ahora el silicio no se podía usar en baterías comerciales de iones de litio debido a dos inconvenientes críticos. En primer lugar, las partículas de silicio se expanden hasta en un 300% en volumen durante la carga de la batería, provocando el hinchamiento de las partículas, la fractura y, en última instancia, el fallo de la batería. El segundo desafío es que el silicio desactiva un alto porcentaje de iones de litio en una batería. Los iones de litio son inactivos por el silicio, lo que reduce inmediatamente el rendimiento y la vida útil de la batería. La industria ha estado en una carrera por romper la barrera del silicio.La tecnología potencialmente revolucionaria de Altech ha demostrado que las partículas de silicio se pueden modificar para resolver el desvanecimiento de la capacidad causado tanto por el hinchamiento como por los problemas de pérdida de capacidad del primer ciclo. Después de casi 12 meses de extensa investigación, desarrollo y ensayos en su laboratorio en Perth, Australia Occidental, el equipo de Investigación y Desarrollo de Altech encabezado por el Dr. Jingyuan Liu finalmente ha resuelto el problema del silicio.En una serie de pruebas, el material del ánodo de la batería de iones de litio Altech promedió una capacidad de retención de energía de ~ 430 mAh / g en comparación con un ánodo de batería de iones de litio normal de alrededor de 330 mAh / g, un 30% más alto. Es importante destacar que las baterías Altech demostraron una buena estabilidad y rendimiento de ciclismo.El director gerente, Iggy Tan, dijo que "este gran logro no es solo un avance significativo para Altech, sino también para la industria de las baterías de iones de litio en general. Especialmente dada la declaración pública de 2020 del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla, que dijo que su objetivo es aumentar la cantidad de silicio en sus baterías para lograr mejoras de cambio radical en la densidad de energía y la vida útil de la batería. Una batería de iones de litio con una capacidad de energía 30% mayor se traduciría no solo en beneficios de costos significativos, sino también en un rango potencialmente mayor para el suministro eléctrico. La Fase 2 del programa de investigación y desarrollo planificado de Altech verá a la Compañía esforzarse en mejorar el 30% de aumento de energía, y podría incluir el montaje de una planta piloto para la producción del material compuesto en mayor volumen. su tecnología, la subsidiaria de la Compañía, que es propiedad del 75%, Altech Industries Germany GmbH, ya ha comenzado un estudio de prefactibilidad para la construcción de una planta de materiales para baterías de 10,000 tpa en Sajonia, Alemania, para dar servicio al floreciente mercado europeo de baterías de iones de litio ".Una entrevista con el director gerente Iggy Tan, explicando este emocionante desarrollo para Altech, está disponible para su visualización en el sitio web de Altech Chemicals.Acerca de Altech Chemicals Ltd

