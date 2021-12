Firma un nuevo contrato de suministro de gas NT por hasta 3,15 PJ

Brisbane, Nov. 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited ( ASX:CTP ) ( FRA:C9J ) ( OTCMKTS:CNPTF ), a través de una subsidiaria de propiedad absoluta, ha firmado un nuevo contrato de suministro de gas ("GSA") para el suministro de hasta 3,15 petajulios (PJ) de gas a la Corporación de Energía y Agua del Territorio del Norte ("PWC") a través de una GSA consecutiva con Macquarie Mereenie Pty Limited ("MM").El gas de Central se agregará con el suministro de gas existente de Mereenie propiedad de MM, NZOG Mereenie Pty Ltd ("NZOG") y Cue Mereenie Pty Ltd ("Cue"), para suministrar un total de 12,6 PJ a PWC.El gas se suministrará durante un período de cuatro años a partir del 1 de enero de 2022, y se comercializará una parte del aumento de la producción que se puso en funcionamiento recientemente tras la campaña de desarrollo de Mereenie de 2021.La GSA es para el suministro firme de gas, con disposiciones de compra o pago y un precio fijo sujeto a la escalada anual del IPC.El precio refleja las sólidas condiciones del mercado y se espera que mejore el precio promedio del gas realizado ex-campo de la cartera de Central durante los próximos 4 años.Nuevo contrato de suministro de gasCentral anuncia hoy que se ha ejecutado una nueva GSA con MM por hasta 3,15 PJ de suministro de gas 'firme' durante cuatro años, a partir del 1 de enero de 2022. La GSA es para el suministro de gas firme, con disposiciones de compra o compra y un precio fijo sujeto a la escalada anual del IPC. La GSA comercializa una parte del aumento de producción que se puso en funcionamiento después de la campaña de desarrollo de Mereenie de 2021, en la que se perforaron dos nuevos pozos de producción y se volvieron a completar cuatro pozos existentes.El gas suministrado bajo la GSA se agregará con el suministro de gas Mereenie existente de MM, NZOG y Cue para entregar hasta un total de 12,6 PJ a PWC durante el período de cuatro años.La GSA se ha estructurado como una GSA consecutiva comercializada por separado con MM en apoyo de una GSA maestra que se ingresó primero entre MM y PWC como cliente final.Central espera la autorización de comercialización conjunta de la ACCC en un futuro próximo para facilitar el suministro de mayores volúmenes desde el campo Mereenie.Los precios fuera del campo bajo la GSA reflejan las fuertes condiciones del mercado y se espera que tengan un impacto positivo en el precio promedio del gas de la cartera de Central durante los próximos 4 años. No se requiere transporte de gas según la GSA, ya que Central entregará el gas directamente en el Gasoducto Amadeus desde los puntos de entrega de Mereenie o Palm Valley.Central continúa comercializando gas adicional para la venta a partir de 2022.Acerca de Central Petroleum LimitedCentral Petroleum Limited (Central) es un productor australiano de petróleo y gas emergente y consolidado que cotiza en ASX (ASX:CTP). En nuestra corta historia, Central ha crecido hasta convertirse en el mayor productor de gas en tierra en el Territorio del Norte (NT), abasteciendo a clientes industriales y distribuidores de gas senior en NT y el mercado más amplio de la costa este de Australia.Central está posicionado para convertirse en un importante proveedor de energía nacional, con planes de exploración y desarrollo en 180.000 km2 de viviendas en Queensland y el Territorio del Norte, incluidos algunos de los prospectos de gas convencional en tierra más grandes de Australia. Central también ha completado un memorando de entendimiento con el Grupo Australiano de Infraestructura de Gas (AGIG) para llevar el gasoducto propuesto de Amadeus a Moomba a una decisión de inversión final.También estamos buscando desarrollar el proyecto de gas Range, un nuevo campo de gas ubicado entre campos de CSG probados en la cuenca de Surat, Queensland, con 135 PJ (neto a Central) de recurso contingente 2C pendiente de desarrollo.