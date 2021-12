Informe provisional de perforación de Beetaloo

Sydney, Dic. 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd ( ASX:EEG ) ( OTCMKTS:EEGUF ) informa que la perforación de la sección vertical Carpentaria-2 por Silver City Rig 40 se completó de manera segura y eficiente a una profundidad total de 1.835 metros.El pozo ha encontrado lutitas gaseosas ricas en líquidos espesos a lo largo de las cuatro zonas productivas apiladas de la Formación Velkerri con fuertes muestras de gas en las formaciones objetivo y sangrado de gas vivo de las muestras del núcleo.La interpretación de los registros de pozos indica una fuerte correlación en el espesor y las características de la roca de los cuatro objetivos de lutitas apiladas con la ubicación de Carpentaria-1.Las lutitas objetivo son ~ 240 m más profundas que Carpentaria-1 y son consistentes con la interpretación sísmica previa a la perforación.La adquisición de sísmica 2D de relleno en EP187 se ha completado de forma segura y el procesamiento y la interpretación comenzarán pronto.Empire ha comenzado a perforar la sección horizontal Carpentaria-2H dirigida a la lutita Middle Velkerri B.Netherland, Sewell and Associates preparará un informe de recursos independiente actualizado que incorporará los resultados del registro y los datos centrales de Carpentaria-2.Comentarios del Director Gerente Alex Underwood: "El equipo administrativo de Empire está encantado con los resultados provisionales de la evaluación de la perforación y la formación de la sección vertical Carpentaria-2. Los resultados refuerzan nuestro modelo de fuerte continuidad de las lutitas objetivo de gas rico en líquidos de Velkerri con una fuerte coincidencia con la ubicación de Carpentaria-1 a 11 km de distancia, aunque 240 m más profundo en Carpentaria-2. Es probable que una mayor profundidad respalde mayores tasas de flujo y, al mismo tiempo, mantenga una ventaja de costo sobre la perforación más profunda. Mejorar nuestra visión de que se pueden lograr tasas de producción sólidas una vez que comencemos las pruebas de flujo. Hemos comenzado a perforar la sección horizontal de Carpentaria-2H, nuestro primer pozo horizontal, dirigido a la lutita Velkerri B, que fue el mayor contribuyente a la producción de gas de la cuatro formaciones objetivo en la prueba de flujo vertical Carpentaria-1. La actividad es fuerte en toda la cuenca. Origen y su Falcon Oil and Gas, socio de riesgo compartido, informó recientemente resultados alentadores en su pozo Velkerri-76 que apuntan a la misma ventana de gas rico en líquidos del esquisto Velkerri presente en el EP187. Santos y su socio de riesgo compartido Tamboran han completado recientemente la perforación de dos pozos horizontales en el bloque adyacente a EP187 y ha comenzado la estimulación de la fractura, y se esperan los resultados de las pruebas de flujo iniciales para fines del calendario 2021. La reciente publicación del Plan Nacional de Infraestructura de Gas del Gobierno Federal y el Marco de Inversión en Infraestructura de Gas Futuro demuestra la importancia de la Cuenca de Beetaloo para brindar seguridad energética a Australia en los años venideros ".Resumen de perforación de sección vertical Carpentaria-2El registro de fondo de pozo ha confirmado que la profundidad y el espesor de la estratigrafía del pozo vertical Carpentaria-2 son los modelados.Los registros de lodo muestran lecturas elevadas de gas y cromatógrafo de gases que indican una composición de gas húmedo consistente con el pozo vertical Carpentaria-1 a 11 km de distancia.Se ejecutó con éxito un extenso programa de cableado que incluyó 50 núcleos rotativos de paredes laterales que se enviarán a WD von Gonten and Co para su análisis petrofísico. Se observó que el gas sangraba de las muestras de núcleos de paredes laterales sumergidas en agua cuando alcanzaban la superficie, un signo positivo para la productividad de las lutitas objetivo. Un video de esta observación está disponible en el sitio web de Empire.Las tasas de penetración de la perforación se encuentran entre las más rápidas observadas en la subcuenca de Beetaloo hasta la fecha, con solo una broca utilizada en cada sección. Esto es un buen augurio para el ritmo y el costo de perforación esperados en escenarios de desarrollo futuros.Los expertos técnicos de Empire analizarán el registro y los datos centrales recopilados durante la evaluación de la formación, después de lo cual Netherland, Sewell and Associates encargará una evaluación de recursos independiente actualizada. Esperamos compartir los resultados de su evaluación en el primer trimestre de 2022.Selección de objetivo horizontal Carpentaria-2HEmpire ahora perforará la sección horizontal del Carpentaria-2H apuntando al medio Velkerri B Shale.Las cuatro posibles zonas objetivo de lutitas Velkerri, las lutitas Velkerri A, Intra A / B, B y C, produjeron gas a la superficie durante la prueba de flujo vertical del pozo Carpentaria-1.La lutita B proporcionó la mayor proporción de producción de gas durante la prueba de flujo y una contribución relativamente baja de reflujo de agua.La consistencia de las lutitas entre Carpentaria-1 y Carpentaria-2H, combinada con una mayor profundidad, le ha dado al equipo técnico de Empire la confianza para seleccionar la lutita B como el primer objetivo de la perforación de evaluación horizontal.Después de la perforación, revestimiento y cementación de la sección horizontal en las próximas semanas, Empire suspenderá el pozo durante la temporada de lluvias.Los preparativos para la estimulación de fracturas y las pruebas de flujo de la sección horizontal continuarán durante la temporada de lluvias, y se espera que las operaciones reinicien a principios del segundo trimestre de 2022. Empire actualizará a los accionistas a medida que avanza la fase de perforación horizontal.* Para ver tablas y figuras, visite: 