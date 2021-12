NGen admite capacidades de desarrollo de materiales de batería

Brisbane, Dic. 8, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) se complace en anunciar que ha recibido 1.675 millones de dólares canadienses de NGen para desempeñar un papel clave en la construcción de la cadena de suministro de materiales de batería canadiense.Next Generation Manufacturing Canada (NGen), la organización liderada por la industria detrás del Advanced Manufacturing Supercluster de Canadá, ha anunciado CAD $ 1.675 millones en fondos para una inversión de casi $ 18 millones en instalaciones, equipos y personas liderada por NOVONIX Battery Technology Solutions Inc., para desarrollar un Planta líder mundial en desarrollo y fabricación de materiales para baterías.NOVONIX Battery Technology Solutions fue fundada por graduados del grupo de investigación del Dr. Jeff Dahn en la Universidad de Dalhousie y se especializa en investigación de baterías, pruebas de celdas y desarrollo de materiales. Junto con su socio, Well Engineered Inc., NOVONIX construirá una instalación de vanguardia en Dartmouth, Nueva Escocia, desarrollando aún más su capacidad de materiales de batería de clase mundial. Este proyecto transformador conducirá a un diagrama de flujo de fabricación simplificado, lo que reducirá el costo general y la huella ambiental de la fabricación de cátodos.La nueva instalación desempeñará un papel clave en la construcción de una cadena de suministro de materiales de batería canadiense, limitando la dependencia actual de Asia y capitalizando el tremendo crecimiento en este sector creado por la mayor demanda de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía en la red."La tecnología desarrollada por NOVONIX es transformadora y la empresa ya se ha comprometido significativamente con el crecimiento", dijo Jayson Myers, director ejecutivo de NGen. "La financiación de NGen permite que NOVONIX aumente el alcance del proyecto y se mueva más rápidamente, atrayendo socios y haciendo crecer el ecosistema de fabricación avanzada para apoyar el movimiento global hacia la sostenibilidad".Este proyecto es parte de una creciente cartera de iniciativas de fabricación avanzada financiadas por NGen en el marco de la iniciativa Innovación Supercluster de Canadá. Hasta la fecha, NGen ha aprobado inversiones por CAD $ 209 millones en 135 proyectos que apalancan un total de CAD $ 515 millones en nuevos gastos de innovación. NGen continúa invirtiendo en proyectos tecnológicos y de fabricación colaborativos y transformadores que dejarán un legado duradero para el ecosistema de fabricación avanzada de Canadá.Acerca de NGen - Fabricación de próxima generación en CanadáNGen es la organización sin fines de lucro liderada por la industria que lidera el Supercluster de Manufactura Avanzada de Canadá. Su mandato es ayudar a desarrollar capacidades de fabricación avanzadas líderes en el mundo en Canadá en beneficio de los canadienses. NGen trabaja para fortalecer la colaboración entre sus miembros de más de 4300 fabricantes, empresas de tecnología, centros de innovación e investigadores, y proporciona financiación y apoyo empresarial a iniciativas lideradas por la industria que tienen como objetivo desarrollar, aplicar o ampliar soluciones de fabricación transformadoras en Canadá. para comercialización en mercados globales.Acerca de NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) es un desarrollador y proveedor integrado de materiales, equipos y servicios de alto rendimiento para la industria mundial de baterías de iones de litio con operaciones en EE. UU. Y Canadá y ventas en más de 14 países. La misión de NOVONIX es apoyar el despliegue global de tecnologías de baterías de iones de litio para un futuro energético más limpio.