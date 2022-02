Brindar recomendaciones de contenido y aprendizaje impulsado por IA a los clientes de Salesforce

Sydney, Ene. 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - Bigtincan Holdings Limited ( ASX:BTH ) ( OTCMKTS:BTGHF ) se complace en anunciar el exitoso lanzamiento de Bigtincan for Salesforce, un nuevo módulo para Bigtincan Content Hub y Bigtincan Learning Hub, y el primer producto disponible de forma general de Bigtincan Data Products recientemente anunciado. Grupo.Bigtincan para Salesforce funciona con Content and Learning Hubs, reemplazando la anterior integración de Salesforce basada en Content Hub de Bigtincan, y ha sido creado con tecnologías impulsadas por el recientemente anunciado Data Products Group de Bigtincan.Puntos clave- El módulo brinda recomendaciones de contenido impulsadas por IA a los usuarios en Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce.com, con la capacidad de proporcionar contenido y recomendaciones de aprendizaje a todas las personas que interactúan con el cliente.- Bigtincan para Salesforce se suma al valor central de Content and Learning Hub y fortalece la oferta general de Bigtincan en el ecosistema de Salesforce.com, lo que permite a los especialistas en marketing validar el valor de su trabajo para respaldar el éxito de las ventas.- El nuevo módulo ya está disponible para todos los clientes de Content Hub y Learning Hub por una tarifa adicional a partir de $12.50 por usuario por mes.Bigtincan for Salesforce incorpora el motor de recomendaciones de Bigtincan para ayudar a los administradores a garantizar que el contenido correcto se entregue al usuario correcto en el momento correcto, sin la necesidad de perder tiempo innecesario configurando y manteniendo un recomendador tradicional basado en etiquetas. El recomendador de Bigtincan para Salesforce utiliza una combinación de técnicas avanzadas de ciencia de datos para actualizar y refinar constantemente cómo se recomienda el contenido a los usuarios."La nueva solución Bigtincan for Salesforce utiliza IA para recomendar contenido y capacitación, eliminando las conjeturas sobre el éxito de su equipo de ventas", dijo Debra Cancro, vicepresidenta sénior del grupo de productos de datos de Bigtincan. "El sistema aprende sobre la forma en que se configuran las empresas y los productos de nuestros clientes, lo que brinda una solución que es verdaderamente única para el negocio de cada cliente. La solución es fácil de administrar, lo que permite que una persona sin conocimientos técnicos que comprenda cómo la empresa interactúa con los clientes y prospectos para configurar fácilmente el sistema e integrar repositorios de contenido fuente"."Bigtincan para Salesforce es una adición bienvenida a AppExchange, ya que impulsa la transformación digital para los clientes al optimizar el rendimiento de los vendedores, brindándoles el contenido y la capacitación adecuados en el momento de necesidad dentro de Salesforce", dijo Woodson Martin, gerente general de Salesforce AppExchange."AppExchange está en constante evolución para conectar a los clientes con las aplicaciones y los expertos adecuados para sus necesidades comerciales. Bigtincan se compromete a ayudar a los usuarios de Salesforce a dar vida a la experiencia de compra del futuro para sus clientes".Bigtincan para Salesforce ya está disponible en Salesforce AppExchange en:Acerca de Bigtincan Holdings LtdBigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH) (OTCMKTS:BTGHF) está ayudando a las principales marcas del mundo a facilitar la experiencia de compra del futuro. Todo lo que ofrecemos está diseñado para ser inteligente, flexible y adaptarse fácilmente a procesos comerciales únicos con experiencias altamente personalizadas que las personas y las marcas adoran. Tenemos la misión de ayudar a las empresas a brindar experiencias de compra de marca que sean atractivas, personalizadas, brinden valor y guíen a las personas hacia las mejores decisiones con confianza. Empresas innovadoras como Nike, Guess, Prudential y Starwood Hotels confían en Bigtincan para permitir que los equipos orientados al cliente preparen, comprometan, midan y mejoren de manera inteligente la experiencia de compra de sus clientes. Para obtener más información sobre Bigtincan, visite: www.bigtincan.com o siga a @bigtincan en Twitter.