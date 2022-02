BET nombra al líder de la industria del juego como director general de América del Norte

Sydney, Ene. 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - La Junta de BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) se complace en anunciar el nombramiento de Christian Stuart en el puesto clave de Director Ejecutivo de América del Norte.Durante los últimos 16 años, Christian ha sido líder en la industria del juego de los EE. UU., ocupando puestos de liderazgo ejecutivo en Caesars Entertainment Inc., la empresa de juegos más grande de los EE. UU. Juegos en línea, donde supervisó la expansión de las apuestas deportivas, los juegos en línea y el póquer, y el vicepresidente ejecutivo de juegos y entretenimiento interactivo.Christian tiene experiencia en juegos nacionales e internacionales en numerosas disciplinas. Tiene experiencia en liderazgo en el desarrollo de estrategias de juego de clase mundial, administración de operaciones ejecutivas, facilitación de fusiones y adquisiciones a gran escala y creación de divisiones de apuestas deportivas y juegos en línea.BetMakers espera que Christian traiga su importante experiencia y experiencia en juegos a este importante rol global en la Compañía.Como director ejecutivo de América del Norte, Christian reportará directamente al director ejecutivo y director general del Grupo BetMakers, Todd Buckingham, quien comentó:"Hemos estado invirtiendo fuertemente en el mercado de EE. UU. durante los últimos 3 años y, al mismo tiempo, construimos un equipo de administración centrado en los EE. UU. Como próximo hito en estos esfuerzos, estoy emocionado de que Christian se una al equipo de liderazgo de BetMakers como director ejecutivo. de América del Norte, dada su vasta experiencia de liderazgo en la industria del juego de EE. UU. América del Norte es un mercado crítico para nuestra Compañía con su potencial de crecimiento significativo gracias a la expansión generalizada de las apuestas deportivas en EE. UU. y el crecimiento potencial de las apuestas de probabilidades fijas".El CEO de BetMakers de América del Norte, Christian Stuart, comentó:"Estoy entusiasmado con las oportunidades que se avecinan para BetMakers tanto en los EE. UU. como a nivel mundial. El conjunto de productos innovadores de BetMakers y el equipo de administración existente en los EE. UU. ha creado una oportunidad para que la compañía se expanda rápidamente en los EE. UU. Espero unirme a la equipo, superando los objetivos de los socios existentes e impactando positivamente el futuro de la industria de las carreras de EE. UU.".En espera de las aprobaciones regulatorias, Christian comenzará a funcionar de inmediato y tendrá su sede en Las Vegas, Nevada.Acerca de Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) es una sociedad de cartera que cotiza en ASX y un proveedor global de productos y servicios de apuestas en línea para los mercados mayorista y minorista a través de sus diversas subsidiarias de propiedad total. La Compañía opera un negocio de apuestas minoristas, que ofrece a los consumidores apuestas, torneos de fantasía y productos y servicios de contenido.