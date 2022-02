Actualización de la planta de baterías de iones de litio de New York

Sydney, Ene. 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies Limited ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) se complace en brindar una actualización sobre las actividades en la planta de baterías iM3NY con sede en Endicott, New York. Magnis es el principal accionista del proyecto.Estado del proyecto e hitos recientes- La tasa general de finalización del proyecto es del 51%.- El trabajo de personalización de las instalaciones continúa cobrando impulso con la finalización del revestimiento de epoxi en la sala seca principal junto con el piso y las paredes de las salas de mezclas.- El equipo de iM3NY ha colaborado con Ramboll durante todo el mes de diciembre para seguir trabajando en la información de alimentación de diseño crucial, así como para revisar los paquetes de dibujo de IFB y las propuestas posteriores.- Durante el mes se culminaron las obras mecánicas, civiles y eléctricas y se avanzó en las obras internas y externas, los cuartos de mezcla de cátodos y ánodos, cuarto seco de montaje de celdas, cuarto seco de gran altura y la subestación eléctrica.- No hubo incidentes de seguridad en diciembre.Producción semiautomáticaLa producción semiautomática comenzó a fines de diciembre con un lote de celdas de tamaño completo.Esta es una fase importante en la que se producen lotes de células con fines tanto de comercialización como de diligencia debida. Se producirá un lote de más de 1000 células en las próximas dos semanas y los volúmenes seguirán aumentando hasta llegar a la producción totalmente automatizada en el primer semestre de 2022.El director ejecutivo de iM3NY, Chaitanya Sharma, comentó: "La producción semiautomatizada fue un gran logro, y el equipo se asegurará de que nuestro objetivo de producción totalmente automatizada se logre durante el primer semestre de 2022"."A partir de este mes, se completarán algunos elementos importantes y se espera que el número total de finalización aumente significativamente y esperamos brindar actualizaciones a todas nuestras partes interesadas".El presidente de Magnis, Frank Poullas, comentó: "El equipo de iM3NY continúa entregando con la producción semiautomática completada a tiempo y estamos emocionados por el interés mostrado hacia nuestro proyecto y las células producidas"."Nos gustaría agradecer al equipo de iM3NY por la dedicación mostrada. No tengo dudas de que el hito final se logrará a tiempo".*Para ver fotografías, por favor visite:Acerca de Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) participa y tiene inversiones estratégicas en varios aspectos de la cadena de suministro de electrificación, incluida la fabricación de celdas de batería de iones de litio con credenciales ecológicas, tecnología de batería de vanguardia y materiales de ánodo de alta calidad y alto rendimiento. La visión de la compañía es permitir, respaldar y acelerar la transición de energía verde que es fundamental para la adopción de la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía renovable.