Sydney, Ene. 24, 2022 AEST (ABN Newswire) - La Junta de BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) se complace en anunciar que la Compañía, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta BetMakers DNA Pty Ltd, que opera como Global Racing Network ("GRN"), ha firmado un Acuerdo de distribución de datos y cuotas fijas modificado y actualizado ("Acuerdo") con Darby Development LLC, el operador del hipódromo de Monmouth Park ("Monmouth"), y la Asociación de jinetes de pura sangre de Nueva Jersey ("NJTHA").Las partes acordaron extender el plazo para que BetMakers sea el proveedor exclusivo para ofrecer y administrar apuestas de cuotas fijas en carreras de caballos de pura sangre en Nueva Jersey desde el período inicial de 10 años hasta un nuevo período de contrato de 15 años.Bajo el Acuerdo Modificado y Reexpresado, otras adiciones incluyen:- NJTHA ha designado a GRN como su representante exclusivo para celebrar cualquier acuerdo por escrito que apruebe, deniegue o condicione la conducta y la aceptación dentro de New Jersey de apuestas de probabilidades fijas (ganador, lugar y espectáculo) en carreras de pura sangre, incluido: contenido de pura sangre de Nueva Jersey o cualquier Contenido de pura sangre que se origine fuera de Nueva Jersey (sujeto a los requisitos de la IHA) por parte de los operadores de apuestas, casinos y casas de apuestas deportivas en línea en los términos determinados por GRN, y para gestionar dicho acuerdo con dichos operadores de la manera determinada por GRN.- NJTHA ha autorizado a GRN a licenciar y distribuir cualquier contenido de pura sangre a terceros para la provisión de apuestas de probabilidades fijas en apuestas ganadoras, de lugar y de espectáculo.- Monmouth Park (Darby) ha designado a GRN como el licenciatario exclusivo del contenido pura sangre de Monmouth Park para la provisión de apuestas de probabilidades fijas dentro de Nueva Jersey.- NJTHA ha designado a GRN como el licenciatario exclusivo para la provisión de apuestas de probabilidades fijas dentro de Nueva Jersey en contenido en vivo de New Jersey Thoroughbred.El presidente/CEO de Darby Development LLC, Dennis Drazin, dijo:"Estoy entusiasmado con la introducción de las apuestas de probabilidades fijas en las carreras de pura sangre en Nueva Jersey, que ahora planeamos comenzar a implementar a partir de marzo de 2022. También hemos programado el inicio de las apuestas de probabilidades fijas en las carreras que se ofrecen en línea antes de la temporada de Monmouth Park. de carreras comienza el 7 de mayo de 2022"."Entiendo que tomó algún tiempo progresar y llegar a la etapa de lanzamiento de cuotas fijas, sin embargo, era importante garantizar que las partes interesadas en las carreras de pura sangre en Nueva Jersey no solo estuvieran protegidas, sino que tuvieran la mejor oportunidad de capitalizar las apuestas de cuotas fijas en el contenido de pura sangre". dentro de Nueva Jersey. Como parte del acuerdo, BetMakers incluyó una disposición para garantizar que los ingresos existentes de Pari-Mutuel se conserven con la introducción de cuotas fijas"."Me gustaría agradecer al equipo de BetMakers por su paciencia y orientación durante este proceso y espero tener una gran asociación en los próximos años"."BetMakers ya ha contribuido significativamente a Monmouth Park y a los Horsemen en Nueva Jersey y vemos a BetMakers como un socio sólido a largo plazo para ayudarnos en nuestros esfuerzos por hacer que las carreras de caballos sean lo mejor posible"."También me gustaría agradecer al DGE de Nueva Jersey, a la legislatura estatal y al gobernador por su asistencia y orientación a lo largo de este proceso y nuevamente, al igual que las apuestas deportivas, este pensamiento progresista de un regulador nos ha permitido capturar los requisitos para brindar a las carreras de caballos lo mejor. oportunidad de prosperar".El CEO de BetMakers, Todd Buckingham, dijo:"Dennis Drazin y su equipo en Monmouth Park han creado un modelo que está diseñado para brindar a las carreras de caballos y a sus participantes todas las oportunidades de capturar los beneficios del mercado de apuestas deportivas de cuotas fijas en rápido crecimiento"."Estamos entusiasmados de comenzar y agradecemos al equipo de Monmouth Park, la Asociación de jinetes de pura sangre de NJ, la Comisión de carreras de NJ y NJ DGE por su compromiso con este proceso. Estamos seguros de que será un gran éxito para Monmouth Park y los Jinetes de Nueva Jersey"."Creo que el modelo que se acordó para las apuestas de cuotas fijas en las carreras de caballos en Nueva Jersey es el mejor modelo a nivel mundial para la sustentabilidad de las carreras de caballos y el modelo más justo para todos los participantes, incluidos los organismos de carreras, los titulares de derechos y los operadores de casas de apuestas deportivas. ""Esperamos actualizar el mercado sobre los acuerdos de sublicencias que esperamos otorgar a los operadores en los próximos meses"."Por último, estamos muy emocionados de poder ofrecer un nuevo producto a una de las partes interesadas más importantes en las carreras: los apostadores (apostadores/handicappers), quienes podrán tener la opción de fijar el precio de su corredor al colocar una apuesta ganadora, de lugar o de espectáculo. Creemos que esta elección de opción abrirá las carreras de caballos a una audiencia nueva y considerable y esperamos que las apuestas de probabilidades fijas en las carreras se extiendan a otros estados y jurisdicciones".Christian Stuart, el recién nombrado CEO de América del Norte de BetMakers, dijo:"Ha habido una respuesta abrumadoramente positiva a la introducción de apuestas de cuotas fijas en los deportes en los EE. UU., y creo que habrá una respuesta similar a las apuestas de cuotas fijas en las carreras de caballos."Las cuotas fijas, y la certeza de la fijación de precios para la persona que realiza la apuesta, han atraído a una nueva audiencia de personas que apuestan en el deporte, y espero que este sea el caso de las carreras de caballos."Haberme incorporado recientemente a BetMakers en un papel clave en los EE. UU., y comprender el modelo que se ha creado para las apuestas de cuotas fijas en las carreras de caballos en Nueva Jersey, creo que presenta una buena oportunidad para que las casas de apuestas deportivas agreguen las carreras a sus ofertas de cuotas fijas para clientes."Las carreras como producto para que los operadores de apuestas deportivas ofrezcan a sus clientes se colocan como una vertical de apuestas muy importante debido a la frecuencia de los eventos y los márgenes que se pueden ofrecer."He visto el auge de las apuestas de cuotas fijas en eventos deportivos en Nueva Jersey, y el tamaño del mercado de cuotas fijas es significativo y está creciendo."Si bien las apuestas de cuotas fijas en las carreras atraerán a los apostadores y brindarán márgenes atractivos a las casas de apuestas deportivas, creo que el enfoque de BetMakers con las partes interesadas de la industria y los reguladores en Nueva Jersey se ha considerado de primera clase para garantizar un modelo sostenible y justo, que debería convertirse en el modelo para otros estados".Consulte los anuncios de la empresa del 5 de febrero de 2020, 3 de julio de 2020 y 21 de mayo de 2021 para obtener información previa sobre el acuerdo entre BetMakers, NJTHA y Darby Development LLC.Como se anunció anteriormente, Nueva Jersey ha legalizado oficialmente las apuestas de cuotas fijas en las carreras de caballos. Consulte el anuncio de la Compañía con fecha del 6 de agosto de 2021 para obtener información previa sobre el proyecto de ley para "autorizar las apuestas de probabilidades fijas en carreras de caballos" firmado por el gobernador de Nueva Jersey después de ser aprobado por unanimidad tanto en el Senado como en la Asamblea General el 21 de junio de 2021.Acerca de Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) es una sociedad de cartera que cotiza en ASX y un proveedor global de productos y servicios de apuestas en línea para los mercados mayorista y minorista a través de sus diversas subsidiarias de propiedad total. La Compañía opera un negocio de apuestas minoristas, que ofrece a los consumidores apuestas, torneos de fantasía y productos y servicios de contenido.