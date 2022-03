Actualización de operaciones año fiscal 2021

Sydney, Feb. 22, 2022 AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd ( LON:PYX ) ( NSX:PYX ) ha tenido un sólido desempeño en el cuarto trimestre del año debido a un impulso en la producción de circón premium, el crecimiento del volumen de ventas y los aumentos continuos de precios. En el cuarto trimestre de 2021, PYX produjo 2192 t y vendió 2105 t de circón premium, lo que resultó en un aumento de la producción interanual del 33 % y un aumento de las ventas del 13 %, respectivamente. Las ventas de circón para el período de doce meses hasta el 31 de diciembre aumentaron un 2 % hasta las 6.855 t y los volúmenes de producción aumentaron un 10 % hasta las 7.233 t. La Compañía también mantuvo un estricto control sobre el inventario de productos terminados.El año terminó con una nota muy positiva, con la producción de diciembre logrando un cambio radical de 1219 t, lo que representa un desempeño de producción muy sólido en general con un aumento del 124 % en la producción mensual en comparación con diciembre de 2020. Esto se debió a una mayor alimentación de concentrado de mineral pesado, en combinación con la capacidad de procesamiento ampliada durante el período del informe. Además, PYX ha seguido enfocándose en sus programas de productividad creciente en la Planta de Separación de Minerales (MSP), navegando con éxito a través de los problemas que enfrentaron las operaciones en 2021, que vio condiciones climáticas extremas y una pandemia revigorizada.La demanda de los clientes siguió aumentando, mostrando un interés particular en el zircón premium de PYX debido a su bajo contenido de óxido de aluminio (AI2O3) inferior al 0,2 %. Además, el contenido de uranio y torio del circón de PYX es inferior a 500 ppm. A través de la estrategia de diversificación del mercado, PYX pudo mitigar las interrupciones en ubicaciones y mercados específicos. Durante el período, PYX aumentó su base de clientes en un 71%, agregando Brasil a su combinación de países. La Compañía redujo aún más la participación de los 3 clientes principales en el volumen total de ventas del 61 % en 2020 al 52 % en 2021, lo que se logró al aumentar la cantidad de clientes en China.A pesar del conflicto comercial entre EE. UU. y China, la guerra comercial entre Australia y China, el impacto de la pandemia de COVID-19 y las interrupciones de la cadena de suministro global relacionadas, el mercado de arenas minerales mostró resistencia y se recuperó con fuerza desde el comienzo de la pandemia, lo que resultó en importantes aumentos de precios en los mercados de contratos y al contado. Durante el año, PYX anunció cuatro aumentos en el precio del circón premium, provocados por una mayor demanda, falta de suministro y bajos inventarios. En diciembre, el precio promedio del circón premium alcanzó los 2.465 USD/t, un 87 % más que a fines de 2020.Actualmente, los gobiernos han establecido el año 2050 como meta para las emisiones Net-Zero y el despliegue de varias tecnologías esenciales para la transición energética, incluidas las células solares, la energía nuclear y la catálisis, todas requieren circón en su fabricación. El gobierno australiano clasifica al circonio como un mineral fundamental para el bienestar económico de las principales economías emergentes del mundo. A medida que el mundo avanza hacia la descarbonización, se espera que la demanda de circón siga aumentando.Tras la adquisición de Tisma a principios de año, PYX se convirtió en la segunda mayor empresa productora de arenas minerales que cotiza en bolsa por recursos de circón a nivel mundial. En junio, la Compañía completó una colocación exitosa que recaudó AU$11,2 millones/GBP6,1 millones (brutos de gastos), con el objetivo de acelerar el crecimiento, comenzando con la planta de separación de minerales (MSP) de Mandiri, aumentando su capacidad cuatro veces a 24.000 tpa, lo que permitió para la producción futura de rutilo, leucoxeno e ilmenita.En noviembre, PYX cotizó con éxito en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres, que era un momento ideal dado el ciclo de precios boyante que el circón premium está experimentando actualmente.La LSE es un destino líder para las empresas de recursos naturales y cuenta con una sólida red de corredores, analistas e inversores institucionales con un profundo conocimiento del mercado mundial de arenas minerales. En consecuencia, la LSE Dual Listing ha brindado una plataforma para ampliar nuestra base de inversionistas para incluir inversionistas institucionales y de otro tipo, además de brindar acceso a un mercado altamente líquido.Al comentar sobre los logros de la compañía en el año fiscal 21, el presidente y director ejecutivo de PYX Resources, Oliver B. Hasler, dijo: "Estoy encantado con nuestros logros durante 2021. La industria de arenas minerales actualmente está experimentando un fuerte ciclo alcista y las condiciones del mercado ahora son ideal para la implementación de la estrategia de crecimiento de la Compañía"."2021 fue un año verdaderamente trascendental para PYX Resources y con nuestros ambiciosos planes de expansión para 2022, espero cumplir con la siguiente fase de nuestra trayectoria de crecimiento".Durante 2021 PYX continuó con su programa de sustentabilidad basado en 5 pilares: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianza. Durante 2021, PYX realizó proyectos sobre educación de calidad, agua limpia y saneamiento, empleo viable y creación de asociaciones para promover estos objetivos. La tasa total de frecuencia de lesiones registrables de PYX desde el 24 de enero de 2020 es cero. Lamentablemente, informó algunos casos de COVID-19 entre sus empleados. Todo el personal de PYX fue atendido durante su recuperación de la enfermedad y la Compañía no reportó muertes por COVID-19. En asociación con las autoridades sanitarias locales, PYX tomó la iniciativa en octubre de 2021 de liderar una campaña de vacunación para proteger a todo el personal empleado en todos los niveles de la empresa, incluso dentro de la oficina, la fábrica y la mina en Kalimantan. El 100% de los empleados de PYX han recibido su segunda dosis de la vacuna COVID-19.Acerca de Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) es un productor mundial de circón premium que cotiza en la Bolsa Nacional de Valores de Australia. El activo insignia de la Compañía es el depósito de arenas minerales Mandiri, ubicado en la región rica en sedimentos de aluvión de Kalimantan Central, Indonesia. Con el quinto depósito productor de circón más grande del mundo, PYX es una operación a cielo abierto cerca de la superficie a gran escala en producción desde 2015 y con exploración hasta la fecha que valida la presencia de minerales pesados valiosos adicionales como rutilo, ilmenita, entre otros, dentro de su mineral. playa.