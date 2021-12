Mise à jour de Snow Lake Lithium

Melbourne, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Nova Minerals Limited ( ASX:NVA ) ( FRA:QM3 ) ( OTCMKTS:NVAAF ) est heureuse de fournir une mise à jour sur ses ressources détenues majoritairement Snow Lake (Snow Lake), Thompson Brothers Lithium Project.Snow Lake Lithium annonce l'expansion de ses avoirs fonciers au ManitobaSnow Lake Resources Ltd. ( NASDAQ:LITM ) (« Snow Lake ») a ajouté d'importantes superficies à ses propriétés d'exploration au Manitoba en jalonnant des claims supplémentaires contigus à son bloc de claims actuel qui contient ses ressources en lithium. Le nouveau bloc Herb comprend 22 claims ou 7 875 acres (3 187 ha), augmentant ainsi l'empreinte totale du lac Snow à 21 703 acres (8 783 hectares) (voir la figure 1.0 dans le lien ci-dessous). Snow Lake avait 13 828 acres jalonnés (5 596 ha) avant cette expansion et le bloc Herb représente une augmentation de 57 % des claims d'exploration de la Société par acres.*Pour consulter les tableaux et les figures, veuillez visiter :https://abnnewswire.net/lnk/C81Y40QAA propos Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) est un explorateur et développeur dynamique de son district aurifère phare d'Estelle dans la ceinture aurifère de Tintina. La stratégie de Nova est d'augmenter considérablement la ressource actuelle de 4,7 Moz sur le prospect de Korbel. Par la suite, continuer à verrouiller la valeur en déplaçant Korbel vers la production tout en augmentant la base de ressources à travers le pipeline de cibles dans le district aurifère d'Estelle. Nova Minerals détient également des investissements stratégiques dans Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) et RotorX Aircraft Manufacturing Co.